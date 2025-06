¿Quieres uñas fuertes y sanas? ¡El secreto está en esta vitamina!

¿Tus uñas se rompen con facilidad, se ven opacas y sin vida? No estás sola. Muchas mujeres experimentan uñas quebradizas que pueden afectar la confianza. Si bien existen diversos factores como el contacto frecuente con agua y químicos, o incluso predisposición genética, una deficiencia vitamínica podría ser la culpable silenciosa. La buena noticia es que identificar y abordar esta carencia puede ser el truco definitivo para lucir unas uñas fuertes y saludables.

¿Qué vitamina puede ayudar a fortalecer las uñas?

La biotina, también conocida como vitamina B7 o H, interviene en la producción de queratina, la proteína que fortalece las uñas. Diversos estudios respaldan su eficacia: una investigación publicada en Journal of the American Academy of Dermatology reveló que el 63% de las personas con uñas quebradizas mejoraron su condición tras una suplementación diaria con biotina durante varios meses.

La biotina fortalece las uñas de manera natural. FREEPIK

Por otro lado, las investigaciones publicadas en el Journal of the American Academy of Dermatology han demostrado que la suplementación con biotina puede mejorar significativamente el grosor y la dureza de las uñas en personas con deficiencia. Otro estudio en el Journal of Cosmetic Dermatology también arrojó resultados positivos, evidenciando una reducción en el quiebre de las uñas tras la administración de biotina.

El truco definitivo para fortalecer tus uñas

Incorporar alimentos ricos en biotina como huevos, nueces, salmón y aguacate a tu dieta diaria te ayudará a fortalecer las uñas. Si bien una dieta equilibrada suele ser suficiente, en casos de deficiencia marcada o si buscas resultados más rápidos, tu dermatólogo o médico de cabecera podría recomendar un suplemento de biotina. Por eso, es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.

La biotina fortalece las uñas y se consigue en huevos, nueces, salmón y aguacate. Getty Images

Así que ya lo sabes, si tus uñas quebradizas te tienen frustrada, enfócate en nutrir tu cuerpo desde adentro. Incorporar alimentos ricos en biotina en tu dieta diaria podría ser el truco definitivo para fortalecer tus uñas y presumir de una manicura impecable de forma natural. ¡Dale a tus uñas el impulso vitamínico que necesitan!