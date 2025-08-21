Suscríbete
¡Millie Bobby Brown va a ser mamá! Así es como ha vivido la llegada de su hija adoptiva

La actriz Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anuncian con alegría que han dado la bienvenida a su primera hija.

August 21, 2025 • 
Melisa Velázquez
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres de una niña

A tan solo un año de haberse casado, Millie Bobby Brown de 21 años y su esposo, Jake Bongiovi de 23, han hecho crecer la familia, la pareja ha anunciado que se han convertido en padres por primera vez, gracias a la adopción.

La empresaria y el hijo de Jon Bon Jovi, sorprendieron con la noticia a sus millones de seguidores con una tierna publicación en su perfil de Instagram.

Con tan solo 21 años, Millie Bobby Brown está decidida a equilibrar su carrera en Hollywood con la maternidad, y reveló que este verano se ha convertido en madre de una niña junto a su esposo Jake, gracias a la adopción.

Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad”.

La pareja que se casó en 2024, agregó: “Y luego quedaron tres. Con amor, Millie y Jake”.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre el proceso de adopción o el nombre de su hija, pero los fans están fascinados con la noticia de su paternidad.

En una entrevista para el podcast Smartless, Millie ya había expresado su deseo de adoptar: “Para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, expresó Brown.

Y confesó que esperaba convertirse en una madre joven, igual que su mamá: “Jake sabe lo importante que es para mí. Claro que quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que es fundamental para mí formar una familia”.

Historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown
Melisa Velázquez
