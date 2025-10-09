Suscríbete
Moda

5 outfits elegantes con botas que debes usar a los 50 para verte perfecta este otoño e invierno 2025

Dale a tus looks ese toque sofisticado con las botas, un calzado que no pasa de moda.

October 08, 2025 
Karen Luna
Cuando el otoño llega, las botas se convierten en las verdaderas protagonistas de nuestro clóset y no, no hace falta tener 20 años para llevarlas con estilo. A los 50 (y más), también puedes crear looks elegantes, modernos y con mucha actitud, así que aquí te damos alguna ideas que seguramente te robarán el corazón.

1. Vestido midi con botas altas: el look más favorecedor

Un vestido midi de punto o lana se ve espectacular con unas botas altas color camel o chocolate. Este conjunto estiliza las piernas y da una sensación de movimiento. Si quieres elevarlo, añade un abrigo largo o una bufanda de lana gruesa. ¡Es ideal para días fríos sin perder elegancia!

2. Jeans rectos con botines negros y blazer

Los jeans rectos o ligeramente acampanados combinan perfecto con unos botines de piel. Añade un blazer estructurado y una blusa para conseguir un look pulido, moderno y con ese toque effortless que amamos.

3. Falda lápiz con botas hasta la rodilla

Las botas altas son las mejores aliadas para las faldas lápiz o de cuero suave y si las combinas con un suéter fino de cuello alto y unos pendientes dorados, tendrás un look elegante pero actual.

4. Abrigo oversize con botas de tacón

Un abrigo amplio en tonos neutros (gris, beige o caqui) con botas de tacón medio crea un efecto visual de lujo discreto. Es ese tipo de look que parece sacado de una pasarela, pero que puedes usar perfectamente para ir al trabajo o dar un paseo por la ciudad.

5. Falda larga y botas vaqueras, el toque moderno

Las botas estilo cowboy siguen siendo tendencia, combinadas con una falda larga y un suéter suave, logran un look entre bohemio. Te recomendamos añadir un cinturón ancho, además de accesorios dorados para equilibrar el conjunto.

A los 50, la moda se trata de sentirte cómoda y poderosa al mismo tiempo. Las botas son esa pieza que elevan cualquier look y te mantienen abrigada. Este otoño e invierno 2025, atrévete a probar texturas, contrastes o colores porque la elegancia no tiene edad, pero sí mucha actitud.

Karen Luna
