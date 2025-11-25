Suscríbete
7 uñas navideñas sencillas y elegantes inspiradas en Pinterest

Si este año quieres un manicure navideño pero sin complicarte, Pinterest es el mejor lugar para inspirarte.

Noviembre 25, 2025 • 
Karen Luna
Instagram/@daintydetailsbyalyssa

Si algo tiene la Navidad es que nos despierta esas ganas de vernos más arregladas sin perder lo práctico y cuando se trata de manicure, Pinterest siempre es ese rinconcito mágico donde encontramos ideas fáciles, bonitas y cero complicadas.

Aquí te dejo 7 uñas navideñas sencillas que están inspirando a muchas mujeres esta temporada y que tú también puedes llevar sin ser experta.

1. Nude con destellos de colores

Una de las combinaciones más buscadas en Pinterest es el nude porque sigue siendo la base favorita porque estiliza los dedos y combina con todo. Súmale un toque con destellos, consigues la elegancia instantánea sin saturar el look.

2. Rojo clásico con brillo discreto

Para mantenerlo sencillo, opta por un rojo clásico y agrega un brillo muy fino en la parte superior. Es un diseño limpio, sofisticado y muy navideño sin caer en lo literal.

3. Francesa blanca con glitter plateado

La manicura francesa siempre se ve pulida, pero en Navidad puedes elevarla con una línea plateada con glitter sobre la punta blanca. Se ve delicada, moderna y perfecta para quienes prefieren diseños minimalistas.

4. Verde pino suave

El verde también es protagonista estas fechas, pero Pinterest apuesta por un verde pino suave, más discreto que el clásico verde Navidad. Da un toque chic y combina increíble con anillos dorados.

5. Blanco nieve liso

Si te gusta lo limpio y luminoso, el blanco nieve es para ti porque es sencillo, favorece a todas las manos y aporta esa vibra invernal hermosa. Puedes dejarlo liso para mantener la elegancia total.

6. Café chocolate con acentos

El café chocolate se ve sofisticado y Pinterest lo combina mucho con puntos o líneas con relieve. Es sutil, elegante y perfecto para quienes prefieren tonos oscuros suaves.

7. Rosa pálido con perlas diminutas

El rosa pálido sigue arrasando, sobre todo al añadir un par de perlitas pequeñas en una uña crea un detalle delicado y femenino sin complicarte. Es de los diseños más guardados esta temporada.

Estas uñas navideñas sencillas y elegantes son perfectas para llevar en las cenas, las posadas o simplemente para sentirte linda todos los días sin invertir horas. ¡Simple, lindo y muy Pinterest vibes!

