Entretenimiento

¿Qué ocurrió con Gabriela Michel? Esto se sabe de la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Entre mensajes de condolencia y reportes preliminares, esto es lo que hasta ahora se sabe sobre su partida.

Noviembre 24, 2025 • 
Karen Luna
Platino Awards 2025 - Red Carpet

Getty Images

Este lunes 24 de noviembre de 2025, medios de espectáculos reportaron la muerte de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez. La noticia se volvió viral y ha generado mucha conmoción, especialmente porque aún no hay un comunicado oficial de la familia. Aquí te comparto lo que hasta ahora se ha confirmado.

¿Cómo se confirmó su fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez?

Según reportes de la periodista Chamonic, Gabriela Michel falleció aproximadamente a las 7:00 de la mañana, a los 65 años. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también emitió un mensaje de condolencia, reconociendo su trayectoria en doblaje. Sin embargo, la familia aún no ha dado una versión oficial sobre los detalles de su deceso.

¿Cuál fue la posible causa de la muerte de Gabriela Michel?

Los primeros reportes indicaron que Gabriela podría haber sufrido un accidente doméstico, aunque no se han dado detalles concretos sobre qué tipo de accidente fue. Algunos medios aseguraron que la información vino de personas cercanas, pero hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Michel fue una reconocida actriz de doblaje y locutora muy querida en la industria. Uno de sus trabajos más recordados es prestar su voz a Samantha Jones (interpretada por Kim Cattrall) en Sex and the City. Además, participó en proyectos como Tinker Bell interpretando a la Reina Clarion.

En lo personal, fue pareja de Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn Derbez. Después, formó una familia con Jorge Alberto Aguilera, conocido como “Señor Aguilera” por su participación en el programa En Familia con Chabelo.

Karen Luna
Karen Luna
