¿Por qué la reina Sofía siempre lleva el mismo corte de pelo? Esto dicen los expertos

El corte y peinado de la reina Sofía ha resistido al paso del tiempo, la madre del rey Felipe VI ha mantenido su look impecable durante décadas, incluso antes de conocer a quien fuera su esposo, el rey Juan Carlos I.

Con el paso del tiempo, la reina emérita Sofía ha experimentado con su estilismo, se ha arriesgado con colores extravagantes, texturas e incluso con sus joyas; sin embargo, no ha pasado lo mismo con su melena.

¿Por qué la reina Sofía nunca ha cambiado de corte de pelo?

Hoy en día, el corte de pelo de la reina Sofía se ha convertido en parte de su marca personal, y los expertos han analizado las razones por las que nunca se ha arriesgado a transformar su imagen.

“Cuando una persona mantiene el mismo corte de pelo durante años, suele hacerlo porque ha encontrado un estilo que realmente le representa. Hay cortes que no solo favorecen, sino que se convierten en una parte esencial de la identidad”, señala la estilista Cristina Solymosi.

Se cree que la razón por la que Sofía nunca cambió de look, se debe a que su corte de pelo es práctico y fácil de mantener para ella: “Cuando un peinado funciona y encaja con la rutina diaria, es lógico que uno quiera conservarlo”.

¿La reina Sofía ha hecho modificaciones a su corte de pelo?

La cronista real Pilar Eyre recordó en el 2023 que sí hubo “una época en la que lo llevó un poco más largo, hacia atrás, detrás de las orejas y sin tanto volumen” cuando la peinaba Isaac Blanco, el primer encargado de su pelo cuando se trasladó a Madrid.

“Duró poco porque en esa casa no se querían novedades”.

Tampoco sirvieron de nada las opiniones del célebre Lluís Llongueras, que “la modernizó, le dijo que no se pusiera más rulos” y le recomendó “optar por cepillo y secador de mano”. A Sofía no le gustó la idea y pronto prescindió de sus servicios.

