Estilo de vida

¿Cómo decorar tu mesa en Navidad? 5 arreglos navideños para mesa que lograrán una decoración de revista

Centros elegantes con detalles sensoriales, elementos clásicos: así puedes lograr una mesa navideña digna de portada sin complicarte.

Noviembre 22, 2025 • 
Lily Carmona
¿Cómo decorar tu mesa en Navidad 5 arreglos navideños para mesa que lograrán una decoración de revista.png

Luce tu mesa esta Navidad con estas ideas de centros de mesa.

Canva

La mesa navideña es mucho más que un lugar para cenar: es el centro y escenario donde se reunirán afectos, tradiciones y los mejores momentos de la temporada. Y aunque parezca complicado lograr una decoración digna de revista, la realidad es que con algunas ideas bien ejecutadas y elementos clave puede transformar tu comedor en un espacio cálido, elegante y memorable. Desde arreglos con flores reinterpretados hasta propuestas modernas con velas y textura, aquí te compartimos cinco ideas infalibles para crear un centro de mesa que impresione sin perder la esencia navideña.

Arreglo con follaje natural y velas largas

Si buscas una decoración elegante y atemporal, este centro es ideal. Combina ramas de pino natural con eucalipto y pequeños toques de frutos rojos; colócalos a lo largo del centro de la mesa como un corredor vegetal. El toque final lo dan las velas largas en portavelas dorados que añaden verticalidad y brillo cálido que estiliza todo el montaje. Es perfecto para quienes quieren una mesa clásica pero sofisticada sin saturar el espacio.

Centro minimalista con esferas

Para una mesa moderna y limpia, apuesta por un arreglo minimalista. Coloca una o dos bases metálicas bajas, ya sea en color dorado, plata o negro mate, y distribuye sobre ellas esferas navideñas en diferentes tamaños dentro de la misma gama de color. Puedes jugar con los tonos champagne, blanco o burdeos para un acabado más sofisticado y en tendencia.
Agrega un par de ramas secas o una vela gruesa para completar el look, y tendrás una mesa espectacular, especialmente si esta es rectangular.

Arreglo floral navideño

Si te encanta lo romántico y femenino, este arreglo es el must que debe haber en tu mesa.
Mezcla flores como rosas, lirios o tu favorita con ramas de pino y berries artificiales. Para crear mayor realce, agrega hojas doradas o acentos metálicos como pequeñas estrellas; colócalo en un florero clásico de vidrio o una base de cerámica.
Este centro es perfecto para quienes quieren una mesa que huela a Navidad, pero luzca elegante y combine con cualquier vajilla.

Centro rústico con madera y elementos naturales

El encanto rústico sigue siendo tendencia, sobre todo en decoraciones inspiradas en cabañas de invierno. Para lograrlo, coloca una bandeja de madera en el centro de la mesa y distribuye encima de las gruesas de diferentes tamaños, piñas barnizadas (puedes agregar algunos toques de pintura blanca para simular la nieve sobre ellas), ramitas de canela y naranjas deshidratadas.
Además de lucir hermoso, tiene un aroma cálido y sumamente acogedor que transforma cualquier cena en una experiencia sensorial.

Arreglo con velas

La Navidad es un momento para darle espacio también al romanticismo y el entorno cálido. Así que si este es tu mood del año, esta propuesta te encantará. Coloca en el centro de la mesa un camino de follaje y encima de este reparte portavelas, sobre los cuales descansarán velas del color de tu preferencia; nuestra recomendación es que sean blancas para que combinen con todo. Puedes decorar con esferas pequeñas en toques metálicos o ramas escarchadas. Con esta idea definitivamente lucirás una mesa digna de revista.

No importa si prefieres un estilo clásico, minimalista o glamuroso; la clave está en elegir un centro de mesa que armonice tu espacio, se vea elegante y sea el pretexto perfecto para disfrutar de una cena cálida y armoniosa en compañía de tus seres queridos.
Con estos cinco arreglos navideños puedes transformar por completo tu mesa y lograr un espacio memorable perfecto para celebrar esta Navidad.

Navidad decoración del hogar
Lily Carmona
