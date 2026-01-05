Suscríbete
Revelan el peor hábito de Kate Middleton que ha marcado sus regalos de Navidad

La propia Kate Middleton ha reconocido tener un mal hábito, resultado de su carácter un tanto distraído, que ha servido de inspiración para algunos de sus regalos navideños.

Enero 05, 2026 
Melisa Velázquez
El look de Kate Middleton en la visita de Estado en Alemania

Kate Middleton es famosa por su impecable estilo y elegancia, además de su imparable trabajo en los diferentes compromisos reales y en las diferentes causas sociales que lidera; sin embargo, la princesa de Gales tiene un hábito poco conocido.

Algunos aseguran que este hábito ha inspirado algunos de los regalos que la esposa del príncipe William recibe en las fiestas navideñas, de sus amigos más cercanos, pues están convencidos que le serán de gran utilidad.

De acuerdo con el medio The Times, la mamá de George, Charlotte y Louis, tiene un pésimo hábito, y es que la propia Kate Middleton ha admitido que tiene la mala costumbre de perder el teléfono celular, ¡todo el tiempo!

Giovanna Fletcher, que entrevistó a la realeza en 2020 para su podcast ‘Happy Mum, Happy Baby’, dijo al medio: “Kate me dijo que era notoriamente mala vigilando su teléfono. Siempre pierde el móvil”.

Todos sus regalos de Navidad ese año estaban relacionados con que llevara el control del móvil... Todo giraba en torno a que no perdiera el móvil”, añadió Fletcher.

Sin embargo, se cree que la preocupación de Kate por perder el celular es casi inexistente, pues prefiere centrar su atención en acontecimientos más importantes para ella, pues además ha dejado claro que el uso de las tecnología debe ser limitado.

Aunque la nueva tecnología tiene muchos beneficios, también debemos reconocer que desempeña un papel complejo y a menudo preocupante en esta epidemia de desconexión”, dijo Kate en El poder de la conexión humana en un mundo distraído, el ensayo que escribió junto al profesor Robert Waldinger de la Universidad de Harvard.

Los hijos de Kate Middleton y el príncipe William no tienen celular

Los teléfonos dentro de la familia del príncipe y la princesa de Gales también han sido tema de conversación este año, ya que el príncipe William reveló recientemente que ninguno de sus tres hijos tiene aún su propio teléfono.

Ninguno de nuestros hijos tiene teléfono, y somos muy estrictos con lo que hablamos”, dijo William a Eugene Levy en la serie de Apple TV+ El viajero reacio.

En otra entrevista relacionada con sus premios Earthshot Prize en Brasil, el príncipe Guillermo expresó el mismo sentimiento: “Nuestros hijos no tienen teléfono. Creo que cuando George pase al instituto, quizá tenga un teléfono sin acceso a internet”, dijo William. “Y, para ser sincero, está llegando al punto en que se está convirtiendo en un tema un poco tenso”.

Melisa Velázquez
