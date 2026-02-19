6 cortes de pelo con efecto lifting que rejuvenecen después de los 50

Después de los 50, resaltar estratégicamente ciertos rasgos, como los pómulos, ayuda a crear un efecto lifting inmediato que devuelve definición al rostro, aporta luminosidad y proyecta una imagen más fresca y rejuvenecida.

Los cortes en capas bien estructuradas destacan las facciones, definen el rostro y generan un efecto rejuvenecedor al instante, además de aportar movimiento y un aire moderno y sofisticado a la melena.

Cortes de pelo con efecto lifting para rejuvenecer después de los 50

Para conseguir un efecto lifting que rejuvenezca la imagen después de los 50, la clave está en elegir cortes de pelo con capas o acabados desfilados que den movimiento a la melena y enmarquen el rostro de forma estratégica.

Bob en capas

El bob clásico se reinventa con capas suaves y estratégicas para crear un efecto óptico que estiliza el rostro y levanta visualmente las facciones, ideal para quienes buscan un look elegante, moderno y fácil de mantener.

Bixie

Se trata de un híbrido entre bob y pixie, destaca por su versatilidad, volumen y textura, aportando un aire juvenil, es ideal para rejuvenecer porque la estructura del bob con las capas texturizadas del pixie, logran un estilo moderno, favorecedor y de bajo mantenimiento que se adapta a todos los tipos de rostro.

Mullet

Es un corte en capas que se caracteriza por llevar el pelo más corto en la parte frontal y superior, y más largo en la zona posterior, y aunque nació como un estilo rebelde en los años 70 y 80, hoy regresa en una versión mucho más suave, moderna y sofisticada que rejuvenece con elegancia.

Midi con flequillo cortina

El flequillo abierto a la altura de los pómulos es ideal para afinarlos visualmente, y al combinarlo con una melena a media altura de los hombros, logra equilibrio y un efecto lifting natural.

Shag suavizado

Desenfadado y moderno, este corte aporta volumen controlado y un aire juvenil, ya que sus capas irregulares enmarcan el rostro y disimulan la flacidez, creando un look dinámico y contemporáneo que no pasa desapercibido.

Long bob en capas

Este corte que va a la altura de la clavícula es uno de los más favorecedores, pues las capas ligeras al frente crean un efecto óptico que alarga el rostro y marca los pómulos, además de aportar movimiento y frescura sin esfuerzo.

Más allá de seguir tendencias, después de los 50 lo importante es apostar por cortes que aporten volumen estratégico, movimiento y definición.

