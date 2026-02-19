Suscríbete
6 cortes de pelo con efecto lifting que rejuvenecen después de los 50

Un buen corte de pelo puede redefinir facciones, suavizar líneas de expresión y crear un auténtico efecto “lifting” instantáneo.

Febrero 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo con efecto lifting para rejuvenecer después de los 50

Getty Images

Después de los 50, resaltar estratégicamente ciertos rasgos, como los pómulos, ayuda a crear un efecto lifting inmediato que devuelve definición al rostro, aporta luminosidad y proyecta una imagen más fresca y rejuvenecida.

Los cortes en capas bien estructuradas destacan las facciones, definen el rostro y generan un efecto rejuvenecedor al instante, además de aportar movimiento y un aire moderno y sofisticado a la melena.

Para conseguir un efecto lifting que rejuvenezca la imagen después de los 50, la clave está en elegir cortes de pelo con capas o acabados desfilados que den movimiento a la melena y enmarquen el rostro de forma estratégica.

Bob en capas

El bob clásico se reinventa con capas suaves y estratégicas para crear un efecto óptico que estiliza el rostro y levanta visualmente las facciones, ideal para quienes buscan un look elegante, moderno y fácil de mantener.

Bixie

Se trata de un híbrido entre bob y pixie, destaca por su versatilidad, volumen y textura, aportando un aire juvenil, es ideal para rejuvenecer porque la estructura del bob con las capas texturizadas del pixie, logran un estilo moderno, favorecedor y de bajo mantenimiento que se adapta a todos los tipos de rostro.

Mullet

Es un corte en capas que se caracteriza por llevar el pelo más corto en la parte frontal y superior, y más largo en la zona posterior, y aunque nació como un estilo rebelde en los años 70 y 80, hoy regresa en una versión mucho más suave, moderna y sofisticada que rejuvenece con elegancia.

Midi con flequillo cortina

El flequillo abierto a la altura de los pómulos es ideal para afinarlos visualmente, y al combinarlo con una melena a media altura de los hombros, logra equilibrio y un efecto lifting natural.

Shag suavizado

Desenfadado y moderno, este corte aporta volumen controlado y un aire juvenil, ya que sus capas irregulares enmarcan el rostro y disimulan la flacidez, creando un look dinámico y contemporáneo que no pasa desapercibido.

Long bob en capas

Este corte que va a la altura de la clavícula es uno de los más favorecedores, pues las capas ligeras al frente crean un efecto óptico que alarga el rostro y marca los pómulos, además de aportar movimiento y frescura sin esfuerzo.

Más allá de seguir tendencias, después de los 50 lo importante es apostar por cortes que aporten volumen estratégico, movimiento y definición.

Melisa Velázquez
