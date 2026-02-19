La mañana de este jueves 19 de febrero, el ex príncipe Andrés fue arrestado en su cumpleaños 66, varias patrullas y un equipo de la policía llegó a la finca de Sandringham, donde se hospeda actualmente el hermano del rey Carlos III tras abandonar Royal Lodge.

La BBC informó por primera vez que había sido arrestado bajo sospecha de mala conducta mientras actuaba como enviado comercial del Reino Unido, al compartir información confidencial con el criminal Jeffrey Epstein.

Te podría interesar: El príncipe William llevaba años luchando para expulsar al ex príncipe Andrés de la Familia Real: “Quería que desapareciera”

Arrestan al ex príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Aunque Andrés Mountbatten-Windsor ha negado categóricamente las acusaciones, la Policía del Valle del Támesis comenzó una investigación, lo que ha derivado en su detención en el día de su cumpleaños.

En un comunicado, la policía del Valle del Támesis dijo: “Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el cargo público y estamos realizando registros en direcciones de Berkshire y Norfolk. El hombre sigue bajo custodia policial en este momento”, continuó el comunicado, añadiendo que no se nombrará al detenido.

La denuncia fue presentada por el grupo antimonárquico Republic, que denunció al hermano del rey Carlos por “sospecha de mala conducta en el cargo público y violación de secretos oficiales”, según la BBC.

¿Cuáles serían los cargos contra Andrés Mountbatten-Windsor?

Republic argumentó que los correos electrónicos entre Andrés y Epstein demostraban que el ex príncipe británico compartía documentos confidenciales con el criminal empresario relacionados con su papel como representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacional, cargo que ocupó de 2001 a 2011.

La correspondencia fue publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 30 de enero en el último conjunto de archivos relacionados con la investigación en curso sobre Epstein.

El 9 de febrero, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que se asentaba que el rey Carlos III cooperaría con la policía durante la investigación.

“El Rey ha dejado clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor. Aunque las reclamaciones específicas en cuestión corresponden al Sr. Mountbatten-Windsor, si la Policía del Valle del Támesis se acerca a nosotros, estamos dispuestos a apoyarlas como era de esperar.”

