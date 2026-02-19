La familia de Virginia Giuffre rompe el silencio tras el arresto del ex príncipe Andrés: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”

El ex príncipe Andrés y ex duque de York, fue arrestado este 19 de febrero por la Policía del Valle del Támesis en su residencia en la finca de Sandringham, por supuesto más comportamiento bajo cargo público.

La policía comenzó la investigación luego de que salieran a la luz supuestas pruebas en los documentos desclasificados de Jeffrey Epstein el pasado 30 de enero, donde supuestamente Andrés compartió información confidencial con el fallecido criminal.

La reacción de la familia de Virginia Giuffre al arresto del ex príncipe Andrés

La familia de la fallecida Virginia Giuffre alzó la voz tras la detención del ex príncipe Andrés, hoy identificado oficialmente como Andrés Mountbatten-Windsor, a través de un comunicado en el que agradecen a las autoridades.

“Por fin, hoy, nuestros corazones rotos se han aliviado al saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, dijeron los hermanos de Giuffre, Sky y Amanda Roberts y Danny y Lanette Wilson, en el comunicado publicado en Facebook.

“En nombre de nuestra hermana, Virginia Roberts Giuffre, expresamos nuestro agradecimiento a la Policía del Valle del Támesis del Reino Unido por su investigación y la detención de Andrés Mountbatten-Windsor”, continuó la familia.

“Nunca fue un príncipe. Por los supervivientes de todo el mundo, Virginia hizo esto por ustedes”, concluyó el comunicado.

¿Qué pasó con Virginia Giuffre?

Virginia Giuffre, fue una de las acusadoras más abiertas de los delincuentes sexuales condenados Jeffery Epstein y Ghislaine Maxwell, murió suicidándose en una granja en la zona de Neergabby, cerca de Perth, Australia, donde había vivido durante varios años, el jueves 24 de abril de 2025, según anunció previamente su familia.

Giuffre alegó que fue traficada para mantener relaciones sexuales con el ex príncipe Andrés cuando era adolescente, sin embargo, Andrés siempre ha negado repetidamente estas acusaciones.

En su polémica entrevista de 2019 con Newsnight de la BBC, Andrés dijo que no recordaba haber conocido nunca a Giuffre y puso en duda la veracidad de una fotografía que los mostraba juntos con Ghislaine Maxwell.

“Nadie puede demostrar si esa fotografía ha sido manipulada o no, pero no recuerdo que esa fotografía se haya tomado nunca”, dijo en la entrevista.

Las memorias póstumas de Giuffre, Nobody’s Girl, se publicaron en octubre de 2025, en las que reiteraba sus acusaciones contra Andrés, asegurando que había estado con él en tres ocasiones.

