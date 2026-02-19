Arrestan al ex príncipe Andrés: ¿qué cargos enfrenta el hermano del rey Carlos III?

El 19 de febrero de 2026 marcó un día histórico y sorprendente para la monarquía británica: el expríncipe Andrés de Inglaterra, ahora conocido oficialmente como Andrew Mountbatten-Windsor tras perder sus títulos reales, fue detenido por la policía en el este de Inglaterra, en Norfolk, en relación con la extensa investigación del caso Jeffrey Epstein.

¿Cuál es el cargo por el que arrestaron a Andrés?

Según las autoridades británicas, la detención no es por un delito sexual directo, sino por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público mientras Andrés servía como representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión en el pasado.

Este tipo de acusación implica que podría haberse abusado o descuidado de responsabilidades oficiales, presuntamente en beneficio de otros, algo que la policía está investigando en relación con su conexión con Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense condenado por tráfico sexual de menores.

La policía de Thames Valley señaló que se están llevando a cabo registros en al menos dos propiedades vinculadas al ex príncipe y que él se encuentra bajo custodia mientras continúa la investigación.

Andrés de York Getty Images

¿Qué relación tiene esto con Jeffrey Epstein?

La amistad de Andrés con Epstein ha generado controversia durante años, las investigaciones se intensificaron tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con delitos de Epstein, que apuntan a posibles intercambios de información sensible entre el ex príncipe y Epstein cuando Andrés ejercía funciones oficiales.

Aunque hasta ahora no se han presentado cargos por delitos sexuales en este arresto, su vínculo con el caso ha sido objeto de escrutinio internacional desde hace más de una década y provocó que fuera despojado de sus títulos y funciones reales.

Contexto previo: acusaciones y acuerdos extrajudiciales

No es la primera vez que el ex príncipe está bajo el foco de investigaciones, pues en 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial millonario en Estados Unidos con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando ella era menor de edad dentro de la red de Epstein. ¡Él negó categóricamente haber cometido esos actos!

Ese caso no terminó en una condena, pero tuvo un gran impacto en su reputación y desencadenó que la familia real británica se distanciara de sus actividades públicas.

La razón por la que Andrés de York fue arrestado. Getty Images

¿Qué sigue para el ex príncipe?

Por ahora, Andrés está bajo custodia mientras la investigación continúa, las autoridades han mantenido que nadie está por encima de la ley, incluidas figuras de la realeza.

