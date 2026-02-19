¿Sharon Stone sufrió un ataque de pánico en la Ópera de Viena? Esto es lo que sabemos

El pasado 12 de febrero, Sharon Stone asistió al Baile de la Ópera de Viena, una de las galas más exclusivas de Austria celebrada en la Ópera Estatal de Viena, donde la actriz protagonizó uno de los momentos más comentados de la velada, pues se le pudo ver visiblemente afectada.

Algunos testigos aseguran que durante la alfombra roja, Stone se vio con lágrimas en los ojos, e incluso se tuvo que retirar temporalmente del evento para poder recuperarse de un supuesto ataque de pánico o colapso emocional.

Sharon Stone sufre ataque de pánico en el Baile de la Ópera de Viena

La actriz asistió como invitada especial a la Ópera Estatal de Viena, deslumbrando con un vestido dorado de Valentino inspirado en la estética de Gustav Klimt, convirtiéndose en una de las figuras más fotografiadas de la gala.

Sin embargo, minutos después de su impactante aparición, la velada tomó un giro inesperado, Sharon comenzó a verse notablemente afectada y con los ojos llorosos, durante una entrevista con el medio autriaco ORF confesó sentirse abrumada.

“Estoy un poco abrumada. Sinceramente, me dejó sin aliento”, declaró entre emoción y nervios.

Minutos después, abandonó la alfombra roja por una salida lateral y se dirigió al cercano Hotel Sacher, donde se alojaba durante su estancia en la capital austríaca.

Finalmente Stone regresó al teatro, y mientras disfrutaba del espectáculo, el medio OE24, explicó que la actriz sólo necesitaba “refrescarse” y “tomar aire”, antes de volver.

Sharon Stone sufre ataque de pánico en el Baile de la Ópera de Viena Getty Images

Sharon Stone explicó la razón de su ataque de pánico

Tras ausentarse brevemente, Sharon Stone volvió al recinto y se instaló en el palco de sus anfitriones justo a tiempo para presenciar la entrada de las debutantes, uno de los momentos más solemnes de la noche.

Ya más tranquila, ofreció una segunda entrevista a ORF y al diario alemán Bild, donde aseguró estar disfrutando del evento y explicó el motivo de su reacción en la alfombra roja, reconociendo:

“En Estados Unidos no estamos acostumbrados a estas multitudes tan densas”, y quiso restarle importancia al momento diciendo entre risas: “Ha sido una noche de locos”.

