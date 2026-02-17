Horóscopo chino 2026: las firmas que celebran el Año del Caballo de Fuego con ediciones especiales.

El Año Nuevo chino 2026, que comienza el 17 de febrero y termina el 3 de marzo, no solo marca el arranque del calendario lunar, sino también se ha convertido en una fecha clave para la moda global. Este año, bajo el símbolo del Caballo de Fuego, las marcas han apostado por reinterpretar sus clásicos y rendir homenaje a distintas comunidades a través del diseño.

Loewe celebra el Año del Caballo con una exclusiva colección

Loewe presenta una colección exclusiva de bolsos, accesorios y colgantes que combina artesanía y simbolismo de una forma muy especial. Las piezas reinterpretan la figura del caballo con ese sello creativo y sofisticado que define a la casa, convirtiendo cada diseño en algo más que un objeto de lujo.

Loewe celebra el Año del Caballo con una exclusiva colección. Cortesía

Prada Triangle Fire Horse

Con Prada Triangle Fire Horse, Prada transforma uno de sus símbolos más icónicos en una pieza con espíritu festivo. El clásico triángulo de la maison se reinventa bajo la figura del Caballo de Fuego, fusionando diseño contemporáneo y tradición del Año Nuevo Chino en una propuesta que se siente audaz, artística y totalmente alineada con la energía del nuevo ciclo.

Prada Triangle Fire Horse. Cortesía.

Pandora con su Charm colgante Caballo rojo

Pandora le da la bienvenida al Año del Caballo con una propuesta que mezcla tradición y diseño actual de una forma muy especial. Inspirado en lo que representa el Caballo dentro del zodiaco chino (libertad, determinación y espíritu independiente) el Charm colgante Caballo rojo de fuego en cristal Murano captura esa fuerza vibrante que asociamos con los nuevos comienzos.

Pandora con su Charm colgante Caballo rojo. Cortesía

Kipling y su colección New Lunar Black

Para celebrar el Año Nuevo Chino y la llegada del Año del Caballo, Kipling presenta una colección especial donde sus bolsos se transforman en amuletos de movimiento y buena energía. La línea Lunar New Year apuesta por el tono New Lunar Black con acentos metálicos, verdes y rojos, asociados a la prosperidad.

Para celebrar el Año Nuevo Chino y la llegada del Año del Caballo, Kipling presenta una colección especial donde sus bolsos se transforman en amuletos. Cortesía

Levi’s en colaboración con Jordan

La colaboración Levi’s x Jordan se siente como ese match perfecto entre herencia y cultura urbana. Para celebrar el Año del Caballo, lanzan el modelo Year of the Horse, una edición especial que llegará exclusivamente a China, Japón y Corea. Lo más lindo está en el detalle: un bordado en punto cadeneta rojo con la inscripción “Year of the Horse” en la parte interior de la lengüeta.

Para celebrar el Año del Caballo, lanzan el modelo Year of the Horse. Cortesía

Tiffany & Co. festeja el Año Nuevo Chino 2026

Para celebrar el Año Nuevo Chino, la maison lanzó el 4 de enero una campaña protagonizada por el Pegaso, esa figura mitológica que siempre ha representado libertad, fuerza y nuevos comienzos. Su elección se debe a que este año está marcado por el simbolismo del movimiento, además de la renovación, el Pegaso funciona como metáfora perfecta de ese impulso que nos anima a elevarnos y empezar otra vez.

Para celebrar el Año Nuevo Chino, la maison lanzó el 4 de enero una campaña protagonizada por el Pegaso. Cortesía

La colección Timberland “Año del Caballo”

Inspirada en la energía del Caballo de Fuego, la marca apuesta por ese impulso valiente que nos mueve a tomar decisiones que nos acerquen a lo que soñamos. Es una forma muy bonita de recordarnos que cada paso importa, que mirar nuestras raíces también nos da fuerza para evolucionar y que el cambio puede ser emocionante cuando lo abrazamos sin miedo.

La colección Timberland “Año del Caballo”. Cortesía

