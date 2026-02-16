Suscríbete
¿De qué murió Robert Duvall? Esto sabemos del deceso del actor recordado por El Padrino

Hoy el mundo del cine despide a Robert Duvall, uno de los actores más respetados de su generación.

La noticia del fallecimiento de Robert Duvall, una de las figuras más emblemáticas del cine de Hollywood, ha conmovido al mundo del espectáculo. El actor estadounidense (quien nos regaló actuaciones inolvidables en películas como El Padrino, Apocalypse Now y To Kill a Mockingbird) murió a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, según confirmó este lunes su esposa, Luciana Duvall, a través de un comunicado oficial.

Un adiós tranquilo y en paz

La familia señaló que Duvall falleció en paz, rodeado de amor y comodidad en la tranquilidad de su casa. Aunque muchos esperan detalles específicos sobre su causa de muerte, hasta el momento no se ha divulgado una razón médica oficial, más allá de su avanzada edad. Los informes más recientes (incluidos medios de entretenimiento confiables) han subrayado que la causa aún no se ha hecho pública, dejando claro que el actor murió “naturalmente” pero sin un diagnóstico específico compartido con la prensa.

Una carrera que marcó generaciones

Si te encanta el cine clásico o simplemente has visto alguna de las películas icónicas de los últimos 60 años, seguramente has visto a Duvall en acción. Su papel de Tom Hagen en El Padrino (1972) y su regreso en El Padrino: Parte II (1974) lo consolidaron como un actor esencial en la historia del cine. Pero su legado va mucho más allá: su trabajo en Apocalypse Now o en Tender Mercies, por el cual ganó el Oscar al Mejor Actor, lo colocan en esa lista muy especial de intérpretes que supieron dar vida a personajes complejos con autenticidad y corazón.

En el comunicado familiar se pidió privacidad en este momento de duelo, al mismo tiempo que se invitó a quienes quieran honrar su memoria a hacerlo de formas sencillas y significativas: ver una buena película, contar una historia entre amigos o disfrutar de un paseo por el campo, reflejando la belleza de la vida que él mismo vivió.

Aunque no conocemos aún la causa exacta de su muerte, lo que sí es seguro es que su huella en el cine es imborrable. Duvall no solo fue un actor versátil y respetado, sino también un narrador apasionado que tocó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Su partida nos deja reflexionando sobre el arte, la vida… y esa magia única que solo los grandes actores consiguen transmitir.

