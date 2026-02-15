¿Y los corgis de la reina Isabel? Este fue su inesperado destino luego del desalojo de Andrés Mountbatten y Sarah Ferguson

El reciente escándalo que involucra a Andrés Mountbatten-Windsor y a Sarah Ferguson ha representado una constante de cambios en el mundo de la familia real británica. Ante la reciente mudanza de los ex duques de York de la lujosa mansión de Royal Lodge, una duda ha surgido entre los fanáticos de la realeza: ¿qué sucederá con los corgis de la reina Isabel II?

Y es que, hasta donde se tenía información, tanto Muick como Sandy, los inseparables corgis que acompañaron a la monarca hasta sus últimos días, habían quedado bajo tutela de Andrés y Sarah luego del fallecimiento de la reina. Sin embargo, dada su reciente expulsión de la familia real de Andrés y de Royal Lodge de ambos, el destino de estos cachorritos era incierto, hasta que unas fotos demostraron cómo están enfrentando su nueva realidad.

Así es el nuevo hogar de los corgis de la reina Isabel

Luego de ser despojado de sus títulos reales, así como de los beneficios que gozaba como consecuencia por sostener vínculos con el caso de Jeffrey Epstein, el duque fue obligado a refugiarse en Wood Farm, una propiedad mucho más pequeña que Royal Lodge, que antes de su muerte fue el refugio del príncipe Felipe, y se ubica dentro de la finca de Sandringham.

Esta mudanza, hasta donde se menciona involuntaria, no será la residencia definitiva del expríncipe, pues se tiene previsto que, en cuanto terminen los trabajos de adecuación, se traslade una vez más a otro destino. Marsh Farm.

Mientras esto sucede, Wood Farm se convirtió en el espacio de Andrés, así como el nuevo hogar de Muick y Sandy.

Los corgis Muick y Sandy, de la Reina Isabel durante el funeral de la monarca. GETTY IMAGES

Los corgis de la reina se adaptan al cambio

De acuerdo con reportes de “Daily Mail”, el pasado lunes 9 de febrero ambos canes fueron fotografiados paseando en los extensos terrenos de la finca mientras eran cuidados por el equipo de protección privada de Andrés.

A pesar de que tanto Sarah como Andrés habían compartido la crianza de los perritos luego de que Isabel II falleciera en 2022, la compleja situación que atraviesa la pareja ha puesto sobre la mesa el bienestar de los animales.

En primera instancia, no se sabe qué es lo que sucederá con el destino del expríncipe, quien, según expertos en realeza, tendría planeado huir a los Emiratos Árabes Unidos para poner tierra de por medio con la polémica y ocupar Marsh Farm solamente por un tiempo.

Por su parte, Fergie podría estar buscando un futuro lejos de su exmarido y su entorno, aunque su futuro también aún es incierto.

Hasta hace unos meses, la ex duquesa compartía con gusto la excelente calidad de vida que los perros tenían a su lado. Recordemos que el pasado mes de septiembre, con motivo de conmemoración del aniversario luctuoso de la reina, Sarah compartió a través de sus redes sociales una fotografía en compañía de Muick y Sandy, donde destacó el honor que era seguir protegiendo a los corgis de la reina.

Sarah con los corgis de la reina Getty

Los ex duques de York y su futuro incierto

Mientras Muick y Sandy se encuentran corriendo libres por las praderas de Norfolk, Andrés y Sarah enfrentan un panorama legal sumamente complicado.

Esta misma semana el Palacio de Buckingham rompió el silencio y abordó el tema de las nuevas investigaciones relacionadas con los documentos revelados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se mostraron intercambios de correos electrónicos comprometedores entre Sarah, Andrés y Epstein. Ante este panorama, el rey Carlos III, a través de un portavoz, dio a conocer que, de ser necesario, la corona colaboraría activamente con la policía en las investigaciones.

Aunque todo parece apuntar a que los corgis de la reina Isabel II siguen bajo el cuidado de Andrés Mountbatten-Windsor, aún no existe alguna declaración oficial por parte de la corona en la que se explique cuál será el destino de los animalitos, especialmente en el momento en que Andrés y Sarah Ferguson ya no puedan hacerse responsables de ellos, pues ambos se enfrentan un futuro incierto ante la polémica en la que están vinculados.