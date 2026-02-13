Ni Mette-Marit ni Marius Borg, este es el nuevo escándalo real que amenaza con desestabilizar a Noruega

Definitivamente, la Casa Real noruega no está atravesando uno de sus mejores momentos. Por un lado, las acusaciones por 38 delitos graves, así como el juicio y posterior arresto de Marius Borg, que si bien no es miembro de la realeza, sí tiene un vínculo por parte de su madre con ella, le ha generado a la Corona dolores de cabeza.

Por el otro, Mette-Marit, quien no solo estaba bajo la presión pública por la polémica que rodeaba a su primogénito, sino que también ahora enfrenta las consecuencias de haber mantenido una relación con el criminal Jeffrey Epstein luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara escandalosas conversaciones que la princesa heredera mantuvo con él.

Como si estos sucesos no fueran suficientes, ahora un nuevo libro amenaza con poner una vez más el dedo en la herida y revelar información que podría desestabilizar a la monarquía.

La teoría histórica que podría desestabilizar a la corona

Este nuevo escándalo tendría un origen con la reina Maud de Gales, consorte del rey Haakon VII y madre del futuro Olaf V.

Por años, algunos autores se han dedicado a estudiar una teoría muy peculiar que plantearía la posibilidad de que la familia real actual no tendría un “linaje real”, pues se cree que la reina Maud habría recurrido a tratamientos de fertilidad, innovadores para aquella época, con la finalidad de asegurar la continuidad de la dinastía.

Por supuesto que estas interpretaciones no forman parte oficial de la historia de la monarquía y por mucho tiempo han sido debatidas por diversos expertos, donde diversos historiadores habrían coincidido en que no existía evidencia suficiente que ayudara a confirmar esta narrativa.

El rey Haakon, la reina Maud de Noruega y el príncipe heredero Olaf, quien se convirtió en rey de Noruega en 1957, el 17 de julio de 1913. Sepia Times/Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images

Las investigaciones que respaldan la teoría

El historiador Tor Bomann-Larsen exploró la posibilidad de que esto fuera un hecho acertado en diversos trabajos. Entre sus investigaciones encontró el nombre de Guy Francis Laking, quien fuera hijo del médico real Sir Francis Laking y fue doctor del rey Eduardo VII.

Según la información rastreada por Bomann-Larsen, la reina Maud, hija de Eduardo, no había logrado concebir a un hijo a la edad de 33 años. Esto suponía un grave problema, pues tenía que darle un heredero a la Corona noruega.

Según narró Bomann, el rey Haakon, esposo de Maud, era infértil, por lo que la reina buscó una alternativa innovadora de dicho momento, llegando a Londres en 1902. Ahí, Sir Francis Laking habría propuesto el uso de un donante y esa persona resultaría ser su hijo Guy.

Por esta razón, cuando ciertas fotografías del joven se hicieron públicas y llegaron a manos de la prensa noruega, se sorprendieron al notar el parecido de Guy con el príncipe Olaf.

¿Por qué esto supone un problema para la Corona?

Este tema ha retomado los titulares de diversos medios internacionales gracias a la próxima publicación de un libro biográfico dedicado a la reina Maud, escrita por la historiadora Arnhild Shrek.

Y aunque es cierto que los detalles del libro aún no se dan a conocer de forma pública, el anuncio ha despertado gran interés en la prensa europea, reactivando las discusiones históricas, especulando que, de abordarse esto en la nueva biografía, sumaría un nuevo clavo al ataúd que ya es el contexto actual de la casa real tras lo sucedido con Marius y la princesa heredera.

Aunque hasta el momento no existe ningún tipo de información que contradiga la historia oficial, este debate estaría sumando una nueva tormenta en el caos que vive la casa real noruega gracias a los escándalos de Marius Borg y la princesa Mette-Marit.