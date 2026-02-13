¿Quién es el diseñador detrás del icónico traje de Elvis de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo no solo volvió a hacer historia con su segunda participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, sino también por el impecable diseño de su nuevo traje de patinaje. El pasado 10 de febrero, en su debut en patinaje artístico, una categoría en la que México no participaba desde 1992, Donovan triunfó con un diseño de cristales azules difuminados, a cargo de Brad Griffies.

En su segundo día de competencia, lo volvió a hacer, robándose el corazón de Italia y del mundo con un impecable traje negro en honor a “El Rey”, esta vez de la mano de otro talentoso diseñador.

¿Quién está detrás de esta icónica pieza? Él es Mathieu Caron.

Mathieu Caron, el diseñador detrás del segundo traje de Donovan Carrillo

El traje que donó Carrillo, que utilizó en su rutina libre inspirada en la leyenda del rock Elvis Presley, fue un diseño de Mathieu Caron, diseñador y director artístico canadiense. Caron no es un diseñador de moda convencional, pues antes de dedicarse a este bello arte fue bailarín de baile de salón.

Con tan solo 8 años de edad, el ahora diseñador comenzó su carrera en esta apasionante disciplina, en donde descubrió su fascinación por los trajes, elementos con los que comenzó a experimentar creando los vestuarios tanto para él como para su pareja, así como para algunos amigos, guiándolo a la escuela de moda. Esto, por supuesto, le permitió comprender de forma profunda y perfecta el movimiento corporal, apostando porque el traje debía adaptarse a cada uno de estos movimientos sin importar quién lo portara.

Aunque su formación nació en el mundo de la danza, su excelente trabajo lo llevó a conectar con grandes bailarines. Fue un amigo cercano quien lo llevó a trabajar con patinadores de renombre como Tessa Virtue. A partir de ese momento, su labor se hizo histórica, pues este año se encargó de confeccionar trajes para los Juegos Olímpicos y sus deportistas, entre ellos Donovan Carrillo.

El equipo creativo detrás del traje de Donovan

En diversas entrevistas, el diseñador ha declarado que la confección de un solo traje de patinaje artístico puede tardar hasta 150 horas en realizarse; es por ello que, aunque es el diseñador principal de su empresa Feeling Mathieu Caron, cuenta con el apoyo de un equipo, entre los que destacan costureras, artistas en decoración, así como otros expertos.

En conjunto, se encargan de realizar diseños personalizados en los que trabajan en conjunto con los atletas, considerando la música que han seleccionado para la rutina, los programas en los que estos patinan e incluso la personalidad del patinador.

Donovan Carrillo hace historia en su segunda participación en Milán-Cortina 2026

Este viernes el patinador artístico compitió en la final del programa libre, donde obtuvo un total de 219.06 puntos. Su rutina consistió en un mix lleno de rock and roll con el que el tapatío salió a darlo todo en la Milano Ice Skating Arena. Al compás de “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A little less conversation” de Elvis Presley, Donovan no solo conquistó los corazones italianos, sino que también rindió un homenaje a “El Rey”, al portar un traje negro elegante con cuero, transparencias y cristales, diseño inspirado en Presley y creado por Mathieu Caron.

Con su rutina e icónico traje negro con el que rindió homenaje a Elvis Presley, Donovan Carrillo vuelve a hacer historia en los Juegos Olímpicos de invierno 2026. Mientras continúa a la espera de que la competencia finalice para conocer su clasificación definitiva, México celebra su increíble desempeño.