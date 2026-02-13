Levanta la mano si, al igual que nosotras, amas el 14 de febrero, y es que, más allá de una fecha romántica en la que podemos compartir un momento memorable con nuestras amigas o parejas, esta fecha es el pretexto perfecto para darle rienda suelta a nuestra creatividad en el mundo de la moda y la belleza. Outfits, uñas, accesorios… y por supuesto, ¡el makeup! Por fortuna, este año el Día del Amor y la Amistad llega en fin de semana; sin embargo, aunque esto pueda suponer una ventaja para muchas, para otras resulta complicado extender su tiempo de get ready, especialmente si trabajan o tienen otros compromisos antes, pues la realidad es que luego de una semana agotadora no siempre queremos pasar horas frente al espejo, así que si estás buscando ideas románticas para lucir impecable, te dejamos 5 maquillajes rápidos para una cita de San Valentín.

Maquillaje glowy

Este efecto no solo está en tendencia, sino que es un gran aliado para apostar por una piel fresca y radiante en cuestión de minutos. El efecto glow busca resaltar la hidratación y brillo natural de la piel, sumándose a un estilo romántico y femenino perfecto para este día tan especial.

Para lograrlo, vas a requerir de una base muy ligera o skin tint con la cual unifiques el tono de tu rostro, pero sin generar una alta cobertura.

El brillo es el principal protagonista de este maquillaje, por lo que, antes de agregar tu base, tendrás que hacer una correcta preparación de la piel basándote en la hidratación. Encima de estos pasos, apuesta por un toque de iluminador, tu rubor favorito en tono durazno, unas pestañas ligeras y tu gloss favorito.

Maquillaje natural

En esta redacción nos declaramos fanáticas del look natural que aparentemente no lleva ningún tipo de producto, pero nos hace ver producidas y resaltar nuestra belleza. Para este look necesitarás únicamente tu base favorita, un delineador negro, un con glitter fino, un labial hidratante en color nude y estarás lista en cuestión de segundos.

Maquillaje bronceado

Un acabado sumamente romántico y favorecedor es el bronceado, el cual es sumamente fácil de lograr apostando por darle protagonismo a un rubor avellana, el cual no solamente irá sobre nuestras mejillas o pómulos, sino que también se colocará sobre el puente de la nariz para respetar el efecto visual de estar “besada por el sol”, un poco en la zona del párpado, tus pestañas postizas favoritas y un lip combo rosa.

Maquillaje Espresso

Para las amantes de los looks un poco más cargados, el marrón, así como los colores tierra, se convierten en aliados ideales para apostar por un look glamuroso y con un toque de sensualidad.

Para esta idea vas a aplicar primero una base ligera para posteriormente dirigirte a tus ojos y realizar un smokey en tonos chocolate, difuminando perfectamente para evitar marcas o cortes entre la transición de las sombras. Perfecciona tu mirada con un poco de corrector, agrega tu blush favorito, un toque de rímel e iluminador y estarás listo para triunfar esta noche.

Maquillaje durazno

Si tú, como muchas de nosotras, eres fanática del blush, este maquillaje te vendrá como anillo al dedo, pues requiere únicamente de este producto para realizarlo por completo.

Antes de comenzar con el maquillaje, prepara bien tu piel apostando por un buen hidratante y una base de cobertura ligera. Con una brocha y tu rubor color durazno favorito, vas a empezar a contornear el puente de tu nariz para hacerla visualmente más refinada. Posteriormente, llevarás el color a tus párpados cerca del hueso de la ceja, desde donde descenderás en forma de c hasta tus mejillas. Este look hará que luzcas muy fresca y juvenil.

Ahora que ya conoces estas ideas de 5 maquillajes rápidos para una cita de San Valentín, ya no tienes pretextos para no estar lista y resaltar la belleza natural que te caracteriza en el día más romántico del año.