Suscríbete
Realeza

El príncipe Harry rompe en llanto durante una visita a Los Ángeles, esta fue la emotiva razón

El duque de Sussex protagonizó un momento profundamente conmovedor al dirigirse a familias que perdieron a sus hijos por daños relacionados con el entorno digital.

Febrero 12, 2026 • 
Lily Carmona
El acosador del príncipe Harry estuvo cerca de él en dos ocasiones durante su testimonio en el juicio

El príncipe Harry rompe en llanto por esta razón

Getty Images

El príncipe Harry volvió a retomar encabezados y titulares a nivel internacional, pero esta vez no por polémica, esas razones o temas relacionados con la familia real, que recordemos que se encuentra atravesando una de las crisis más importantes de su historia actual.

Durante una aparición sorpresa en Los Ángeles, el duque de Sussex mostró uno de sus lados más vulnerables y humanos al no poder contener la emoción frente a un grupo de padres que están atravesando un período de duelo.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Harry emitió un discurso hacia las familias que han perdido a sus hijos en circunstancias vinculadas al entorno digital, en un encuentro que dejó una imagen enternecedora del hijo menor del rey Carlos III.

El príncipe Harry rompe en llanto en evento

La reunión tuvo lugar el pasado 11 de febrero con un grupo de familias británicas que impulsan acciones legales contra plataformas digitales como Instagram o YouTube. Este encuentro forma parte de un juicio que busca esclarecer el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y los menores de edad.

En un video recuperado y difundido por BBC Breakfast, el príncipe aparece luchando por contener las lágrimas mientras pronuncia una frase muy humana: “Ninguno de ustedes debería estar aquí”, defendiendo la causa y dando a entender que ningún padre tendría que vivir este tipo de experiencias.

La lucha de los duques contra la violencia digital

Durante su intervención, Harry también compartió su propia experiencia en los tribunales, pues recordemos que el pasado mes de enero llegó a Londres a testificar en contra de una famosa publicación y su editor, a quienes demanda por recopilar información de forma ilegal sobre su vida.

harry y meghan.jpeg

Meghan y Harry en evento sobre salud mental.

Getty Images

La reunión que el hijo menor de Carlos sostuvo el pasado miércoles no responde a una “casualidad”, pues tanto Harry como Meghan Markle, quien también acompañó a su esposo a la reunión, han centrado parte de su labor pública en abogar por la seguridad digital y la salud mental de los jóvenes.

Durante su intervención, el duque también aprovechó para agradecer a los padres por compartir sus historias, subrayando la importancia de buscar “verdad, justicia y rendición de cuentas”.

“The Parents Network”, el proyecto filantrópico de Harry y Meghan

El activismo del duque en esta causa está vinculado a su iniciativa lanzada en conjunto con su esposa, “The Parents Network”, la cual está enfocada en acompañar a familias afectadas por experiencias traumáticas relacionadas con el entorno digital.

El proyecto nació como un espacio de apoyo para padres que enfrentaron tragedias vinculadas al ciberacoso, la manipulación algorítmica y algunas otras dinámicas nocivas que suelen abundar en redes sociales.

Aunque la visible emoción del príncipe Harry en su encuentro sorpresa con padres y familiares que han perdido a sus hijos víctimas de abuso digital generó sorpresa, su labor filantrópica ante este problema digital también merece ser atendida, pues tanto el duque como Meghan Markle estarían formando parte activa de esta causa.

También puedes leer:
Meghan Markle
Realeza
El tajante comentario de Meghan Markle sobre la Navidad que la aleja (más) de la Familia Real Británica
Diciembre 02, 2024
 · 
Emma Duarte
Príncipe Harry y Meghan Markle.jpg
Realeza
La polémica maniobra que siguen el príncipe Harry y Meghan Markle para ganar dinero y acumular su fortuna
Diciembre 03, 2024
 · 
Emma Duarte

príncipe harry
Lily Carmona
Relacionado
Princesa Leonor y su parecido con su tatarabuela Luisa de Orleans
Realeza
La princesa Leonor presume el tinte rubio ‘miel con jengibre’ que todas queremos llevar este 2026
Febrero 12, 2026
 · 
Lily Carmona
¿Cruz Beckham apoya a Brooklyn y Nicola Peltz Las FOTOS que confirman su cercana relación.png
Entretenimiento
¿Cruz Beckham apoya a Brooklyn y Nicola Peltz? Las FOTOS que confirman su cercana relación
Febrero 12, 2026
 · 
Lily Carmona
Cómo será tu Día de San Valentín según tu signo del zodiaco
Horóscopos
San Valentín 2026: ¿Qué sorpresas podrías vivir este 14 de febrero según tu signo del zodiaco?
Febrero 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Los tintes cobrizos que iluminan rejuvenecen y son tendencia en primavera
Belleza
Los 5 tintes cobrizos que son ideales para iluminar y rejuvenecer la piel y son tendencia en primavera
Febrero 12, 2026