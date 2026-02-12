Sarah Ferguson se exilia del Reino Unido y encuentra refugio en los Emiratos Árabes con terribles problemas económicos

Sarah Ferguson ha decidido abandonar el Reino Unido, tras darse a conocer los documentos desclasificados del caso Epstein el pasado 30 de enero, la ex duquesa de York se ha sentido perseguida y acorralada, pues se han dado a conocer más detalles de su polémica relación.

Ahora que Andrés Mountbatten-Windsor ha tenido que dejar de forma definitiva Royal Lodge, su ex esposa también ha tenido que desalojar la propiedad, y mientras que el hermano del rey Carlos III pudo alojarse en una residencia en Buckingham, Sarah decidió refugiarse en los Emiratos Árabes.

Sarah Ferguson se refugia en los Emiratos Árabes tras abandonar Royal Lodge

Algunas fuentes señalan que Fergie atraviesa un momento complicado tras perder colaboraciones e ingresos, lo que le dificulta cubrir sus gastos, y ante esta situación y la presión mediática, la madre de Beatriz y Eugenia habría optado por marcharse temporalmente mientras define una nueva estrategia y evita el acoso de la prensa.

Aunque su situación no es tan grave como la de Andrés, Sarah también aparece vinculada a Jeffrey Epstein, con quien mantuvo relación incluso tras su primer encarcelamiento, y es precisamente este pasado el que la ha colocado en una posición delicada: con más de 65 años, pocas oportunidades laborales y sin ingresos suficientes para sostener su estilo de vida habitual.

¿Cuáles son los problemas financieros de Sarah Ferguson?

Según el Daily Mail, la ex duquesa tiene como prioridad encontrar un empleo o una fuente de ingresos que le permita mantener una vida cómoda, pero ante la falta de oportunidades, especialmente en el Reino Unido, ha optado por tomarse un tiempo para reorganizarse y buscar una solución.

“Ella es muy consciente de que el dinero es su mayor problema, sobre todo ahora que sus contratos literarios se han ido al traste. A pesar de que lleva décadas sin ser miembro de la familia real, su rol como escritora le daba cierta tranquilidad, pero esta posibilidad ya no existe”.

Fergie nunca ha sabido gestionar su dinero, según los documentos desclasificados, Sarah habría tenido dificultades para gestionar su dinero, al punto de enviar correos a Epstein solicitándole ayuda económica urgente para cubrir sus gastos, pero ahora que no tiene ayuda, se siente perdida.

