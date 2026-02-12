Suscríbete
La reina Letizia estrena la camisa de seda ideal para un look primaveral y elegante en la oficina

La reina Letizia ha estrenado la camisa que promete convertirse en el imprescindible de la primavera para un look delicado y sofisticado.

Febrero 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Este jueves 12 de febrero, la reina Letizia ha presidido varias audiencias en solitario en el Palacio de La Zarzuela, donde ha recibido a los representantes de diferentes organizaciones, una jornada bastante atareada.

Como ya es costumbre, el estilismo de Doña Letizia no ha pasado desapercibido, y aunque nos tiene acostumbradas a trajes sastre, esta vez ha apostado por un look más relajado, pero igual de sofisticado con una blusa que es ideal para la primavera.

Para esta ocasión, la reina Letizia ha apostado por una blusa de seda lavada, de la firma Antik Batik, en un delicado tono azul celeste, con un acabado suave y fluido que ilumina el rostro y aporta elegancia inmediata al conjunto.

Su diseño incorpora un cuello clásico camisero que refuerza su aire profesional y atemporal, así como una hilera de botones metálicos plateados con cierre a presión, un detalle sutil pero distintivo que eleva la prenda sin resultar excesivo.

Carlos Alvarez/Getty Images

Además, su corte sencillo y sofisticado, ofrece una caída ligera y favorecedora que la convierte en una pieza versátil, perfecta tanto para looks de trabajo como para estilismos más relajados.

Doña Letizia combinó su nueva blusa con pantalones de vestir de tiro alto en color gris, que le permite crear un estilismo elegante y sofisticado, apropiado para lucir elegante en la oficina esta primavera.

Los looks de la reina Letizia durante la semana

Este look primaverasl lo ha lucido la reina Letizia, luego de haber puesto en la mira un vestido de color rojo midi de la firma de Carolina Herrera, una apuesta que no solo es ideal para la primavera, también es el conjunto ideal para una cita en San Valentín.

Doña Letizia rescató este vestido de su armario y la blusa la ha adquirido en rebaja, razón por la que se consolida como una de las mujeres de la realeza con mejor estilo, con prendas de bajo presupuesto, un hecho muy aplaudido por los expertos.

Melisa Velázquez
