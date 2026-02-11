Suscríbete
La reina Letizia recupera su vestido midi rojo más favorecedor para un look sofisticado en primavera

Con un vestido en tono cherry de Carolina Herrera, la reina Letizia marca tendencia para la primavera, derrochando elegancia y sofisticación.

Febrero 11, 2026 
Melisa Velázquez
La reina Letizia sorprende con su blusa púrpura que estrenó en 2009

La reina Letizia recupera su icónico vestido rojo de Carolina Herrera

Getty Images

Este miércoles 11 de febrero, la reina Letizia y el rey Felipe VI asistieron a los Premios Nacionales del Deporte, en el palacio de El Pardo, donde se dieron cita importantes personalidades del deporte español.

Para la ocasión, Doña Letizia se robó las miradas con un sencillo, pero elegante vestido de color rojo, que ha rescatado de su armario y que está causando sensación, pues es un diseño ideal para la primavera 2026.

La reina Letizia recupera su icónico vestido rojo de Carolina Herrera

La reina Letizia recuperó de su armario un vestido que ya había estrenado en 2022 para una visita real en el Reino Unido, se trata de un modelo midi en color rojo burdeos de la firma Carolina Herrera.

Se trata de un modelo de manga larga, cuello redondo, con corte ajustado a la cintura y falda ligeramente acampanada con pliegues laterales que aportan movimiento, mientras estiliza la figura.

Este vestido versátil que es perfecto para cualquier ocasión, tiene como detalles algunos botones en color negro en uno de los hombros, que aporta elegancia discreta al diseño que se ha convertido en uno de los favoritos de la Reina.

La reina Letizia recupera su icónico vestido rojo de Carolina Herrera

La reina Letizia recupera su icónico vestido rojo de Carolina Herrera

Paolo Blocco/WireImage

Para combinarlo, Letizia volvió a confiar en Magrit, una de sus firmas de calzado favoritas, eligiendo unos salones en punta y de tacón moderado, un modelo recurrente en sus looks formales.

Con este look tan versátil, la reina Letizia impone tendencia, pues además de ser perfecto para lucir elegante y sofisticada en primavera, también es ideal para una cita este San Valentín.

La importancia de los Premios Nacionales del Deporte

La ceremonia de los Premios Nacionales del Deporte, es un acto que había sido aplazado y finalmente ha reunido a destacadas figuras del deporte español.

En la gala se entregaron premios tanto del último año como de ediciones anteriores, reconociendo a deportistas como Rodri, Aitana Bonmatí y Lamine Yamal. Es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de España en el ámbito deportivo, un acto de gran relevancia institucional.

reina Letizia
Melisa Velázquez
