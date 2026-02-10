Sofía de Suecia rompe el silencio y por primera vez revela detalles de su relación con Jeffrey Epstein

La princesa Sofía de Suecia ha reaparecido tras revelarse que se reunió con Jeffrey Epstein y que su nombre apareció en documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., publicados el 30 de enero, que involucran a varios miembros de la realeza europea.

Aunque la Casa Real ya había emitido un comunicado de prensa, este martes 10 de enero, la esposa del príncipe Carlos Felipe se presentó ante la prensa para hablar a detalle de su relación con el fallecido pedófilo.

Te podría interesar: Nuevos documentos revelan las citas de la princesa Sofía de Suecia con Jeffrey Epstein

La princesa Sofía habla por primera vez de su relación con Jeffrey Epstein

Sofía asegura que su relación con Epstein fue relativamente corta, y que se citó con él algunas veces, pero su relación no fue más trascendental.

“Como mencioné antes, me encontré con él algunas veces en reuniones sociales. Pero ahora que he leído sobre todos los horribles crímenes que cometió contra mujeres jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido ningún contacto con él desde aquellos pocos encuentros cuando tenía veintitantos años”.

La princesa explicó que conoció a Jeffrey Epstein en un restaurante durante una salida nocturna, y luego volvió a coincidir con él durante la proyección de una película.

“Por suerte, ahí terminó todo”, concluyó. ”Mis condolencias a todas las víctimas de este delito y espero que se haga justicia”, declaró la princesa a su llegada a la cumbre juvenil Ctrl + Rights en Estocolmo.

La princesa Sofía habla por primera vez de su relación con Jeffrey Epstein Michael Campanella/Getty Images

¿Cuáles son los mensajes que relación a la princesa Sofía con Jeffrey Epstein?

La princesa Sofía de Suecia tuvo contacto con Jeffrey Epstein en 2005, cuando fue presentada por la empresaria Barbro Ehnbom como “una joven aspirante a actriz”. Aunque Epstein la invitó a su isla privada y se ofreció a pagarle clases de actuación, la princesa nunca recibió formación actoral ni visitó la isla, según confirmó la Casa Real Sueca.

“Esta es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podamos visitarla antes de que te vayas de vacaciones?”, habría escrito Ehnbom en un correo electrónico a Jeffrey Epstein el 18 de diciembre del 2005. En el mensaje se añadía un enlace a una fotografía de Sofía Hellqvist a los 21 años.

En la nueva serie de archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un correo electrónico enviado a Jeffrey Epstein rezaba ”Nuestra Sofía” junto a una imagen de la esposa del príncipe Carlos Felipe de Suecia el 7 de febrero de 2010.

