Exigen que Sarah Ferguson declare en el caso Epstein tras revelarse que recibió más de 2 millones de libras

En 2011, Sarah Ferguson había admitido que había recibido unas 15,000 libras como préstamo de Jeffrey Epstein, admitiendo públicamente que se trataba de “un error de juicio gigantesco”, pero en verdad nunca lo fue.

Fergie siempre fue una mujer con estilo de vida costoso, era famosa por dar regalos caros y exclusivos que eran difícil de pagar por ella misma, de ahí que constantemente solicitara préstamos a su amigo criminal.

Lord Charteris, secretario privado de larga trayectoria de la difunta reina Isabel II, habló en entrevista para el medio The Spectator, donde describió a Sarah como una mujer “vulgar”, y aseguró que los nuevos archivos de Epstein han sido como una bomba para ella.

“Van por sangre”: le habría dicho la ex duquesa de York.

Charteris también se llevó una gran sorpresa, pues siempre creyó que la culpaban por su relación con Andrés, pero nunca imaginó qué tan implicada estaba de verdad en el caso.

“Parece que estaba involucrada con Epstein mucho más profundamente de lo que dejaba creer a otros. El último lote de archivos de Epstein es demoledor. Muestran años de transacciones con este financiero sórdido y pervertido. Parece que ha puesto precio a todo, quizá incluso a sus hijas”.

Sarah probablemente sabía que esto se haría público, el rey Carlos y la reina Camilla la recibieron de nuevo, y ella volvió a aparecer en Windsor, Sandringham y Balmoral, disfrutando de su regreso a la familia real.

“Pero sus acciones han puesto en peligro la propia monarquía. Los críticos exigen respuestas. ¿Qué sabía el Rey sobre el comportamiento de su hermano y su excuñada?”

Son muchos lo que exigen que tanto Andrés como Sarah, testifiquen en el caso Epstein, pues aseguran que quitarle los títulos y los privilegios, no ha sido suficiente.

Exigen que Sarah Ferguson declare en el caso Epstein por recibir dinero de él

¿Cuánto dinero le dió Jeffrey Epstein a Sarah Ferguson?

Los archivos publicados revelan múltiples solicitudes de dinero: en 2001 se transfirieron 150,000 dólares; en 2009 pidió £20,000 para cubrir un alquiler; y en enero de 2010 solicitó entre 50,000 y 100,000 dólares, tras lo cual elogió a su amigo y le dijo “Eres una leyenda. Cásate conmigo”.

En total, se cree que Sarah recibió alrededor de 2 millones de libras de Epstein.

