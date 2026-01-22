Sarah Ferguson rompió las reglas de la realeza con el Birkin que las Windsor rechazaron

El Birkin de Hermès se ha consolidado como uno de los bolsos más polémicos del lujo: una pieza exclusiva que, además de su precio elevado, no está al alcance de cualquiera y se ha convertido en un claro símbolo de estatus y prestigio.

Y aunque las mujeres de la realeza británica podrían acceder a esta pieza de lujo, casi todas han optado por evitarla; fue Sarah Ferguson quien rompió la regla, y no solo posee uno, sino varios de estos exclusivos bolsos de alta gama.

¿Por qué Sarah Ferguson tiene un bolso Birkin?

Kate Middleton, la reina Camilla e incluso la princesa Diana y la reina Isabel II, han apostado más por las marcas y diseñadores británicos, evitando piezas de lujo extremadamente costosas para llevar sus estilismo impecables.

Pero no ha sido el caso de Fergie, quien ha sido conocida como la “Duquesa de la codicia”, por su estilo de vida costoso y gastos a menudo sin sentido con dinero que muchas veces no tenía, de ahí sus numerosos escándalos por sus deudas excesivas.

Ferguson, a menudo rompió la reglas de la monarquía, y ha sido la única en llevar no solo uno, sino varios bolsos Birkin, que logró conseguir cuando aún contaba con su título real de Duquesa de York.

Y es que para tener un bolso Birkin, no basta solo con tener la millonaria cifra que cuesta, también se debe demostrar que se merece usar uno de estos icónicos bolsos.

Sarah Ferguson con un bolso Birkin Mark Robert Milan/FilmMagic

¿Por qué es difícil adquirir un bolso Birkin de Hermès?

Adquirir un bolso Birkin de Hermès es difícil porque la marca ha construido su exclusividad a partir de escasez controlada, procesos artesanales y criterios de selección no oficiales para sus clientes.

Este bolso no se encuentra en las tiendas, Hermès limita deliberadamente la oferta para que el Birkin conserve su estatus como símbolo máximo de lujo y prestigio, más que como un simple accesorio de moda.

Existen listas de espera donde los clientes se anotan; sin embargo, es la marca quien decide quién sí puede adquirir uno de sus bolsos de alta gama, pues no solo basta con tener el capital para la compra, también se debe demostrar que se es un cliente de alto valor.

Mujeres de la realeza que tienen un bolso Birkin de Hermès

Mientras que las mujeres de la realeza británica se mantienen alejadas de los bolsos Birkin, mujeres de otras casas reales sí han sido vistas luciendo estas piezas de lujo y prestigio.

Máxima de Holanda tiene su bolso Birkin, la princesa heredera Victoria de Suecia ha llevado un Birkin naranja, la reina Silvia uno marrón oscuro y la princesa Madeleine de Suecia un estilo taupe, y Mary de Dinamarca ha llevado la versión más exótica de la realeza, un Birkin de piel de cocodrilo negro.

