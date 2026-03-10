Suscríbete
¡Hola, French Bob! Zendaya lleva el corte de pelo que es perfecto para lucir carísima esta primavera

En la Paris Fashion Week siempre hay looks que se vuelven virales, y esta vez Zendaya fue una de las grandes protagonistas.

Marzo 10, 2026 • 
Karen Luna
Louis Vuitton - Front Row - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week

Getty Images

Cuando Zendaya aparece en un desfile importante, es casi imposible que pase desapercibida y eso fue exactamente lo que ocurrió durante la Paris Fashion Week, donde la actriz se robó todas las miradas en el desfile de Louis Vuitton.

Zendaya asistió al show Fall/Winter 2026-2027 de la maison francesa con un look completamente blanco de inspiración bridal que destacó de inmediato en el front row. El conjunto elegante y minimalista llamó la atención, pero hsu nuevo corte de pelo no pasó desapercibido.

El French bob de Zendaya que ya inspira la temporada

El French bob es uno de esos cortes que parece simple, pero tiene una elegancia muy especial. Se trata de un bob corto que suele llegar a la altura de la mandíbula o apenas por debajo, con movimiento natural y un acabado relajado que recuerda al estilo parisino.

En el caso de Zendaya, el corte se vio ligeramente ondulado y con textura suave, lo que le dio un aire moderno y muy chic. No se trata de un bob rígido ni demasiado pulido; al contrario, su encanto está en ese efecto natural que hace que el look se vea sofisticado sin parecer demasiado producido.

Además, el corte enmarca muy bien el rostro y aporta un toque elegante que eleva cualquier outfit. ¡No es casualidad que muchas celebridades estén apostando nuevamente por los bobs cortos en los últimos meses!

El look blanco de Zendaya que conquistó el front row

El estilismo de la actriz en el desfile de Louis Vuitton también dio mucho de qué hablar, pues apostó por un look blanco con inspiración bridal, una elección elegante que destacó entre los invitados del front row. El conjunto tenía una estética limpia y sofisticada que encajaba perfectamente con el ambiente de la Paris Fashion Week, donde la actriz suele convertirse en una de las celebridades más fotografiadas.

Su French bob funcionó como el complemento perfecto para el outfit, porque aportó un aire fresco y moderno que equilibró el estilo elegante del look blanco.

Por eso no sorprende que, después de ver a Zendaya lucirlo con tanta naturalidad en el desfile de Louis Vuitton, muchas personas ya lo estén considerando como el cambio de look perfecto para la primavera. Porque sí, a veces un corte sencillo puede hacer que todo el estilo se vea mucho más elegante.

