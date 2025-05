Los 3 cortes de pelo midi con flequillo que rejuvenecen y son perfectos para dar volumen al cabello fino

¿Tienes el cabello fino y buscas un corte que te quite años de encima y sume volumen? Los cortes midi con flequillo son la solución perfecta. No solo son favorecedores y modernos, también realzan tus facciones y pueden adaptarse a cualquier tipo de rostro. A continuación, te mostramos tres opciones ideales para rejuvenecer tu look, acompañadas de recomendaciones de coloración y ejemplos de famosas que los han llevado con estilo.

Bob midi con flequillo desfilado

Este corte llega a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con capas sutiles que enmarcan el rostro. El flequillo desfilado, ligero y en movimiento, suaviza las facciones y da un aire juvenil sin endurecer. Es ideal para rostros ovalados, alargados triangulares

El bob midi con flequillo es ideal para dar volumen a un cabello delgado Getty

Para elevar tu estilo, toma en cuenta que los tintes que mejor le quedan son: las mechas babylights para aportar luz sin recargar, los tonos miel o caramelo para un efecto cálido rejuvenecedor y el balayage suave para dar profundidad.

Algunas de las celebridades que se han atrevido a lucir un bob midi y son excelentes ejemplos para tomar como inspiración son: Alexa Chung, Emma Stone y Marion Cotillard.

Shag midi con flequillo abierto

El shag midi es el corte desenfadado por excelencia, trazado con capas texturizadas, movimiento natural y un flequillo abierto tipo cortina que se divide al centro o ligeramente hacia los lados. Rejuvenece con su look casual y aporta gran volumen, perfecto para cabellos finos.

El corte shag con flequillo es perfecto para darle un giro moderno a tu look Getty Images

Este estilo es ideal para rostros redondos, cuadrados y en forma de corazón. Además, queda perfecto con efectos ombré o degradado para resaltar las capas. También luce bien con reflejos rubios o cobrizos para dinamismo

Algunas de las celebs que lo han llevado son Taylor Swift, Daisy Edgar-Jones y Chloë Grace Moretz.

Clavicut con flequillo

El clavicut es un corte recto a la altura de la clavícula, pulido pero versátil. Combinado con un flequillo a la altura de las cejas, crea un efecto sofisticado que rejuvenece al destacar los ojos y suavizar la frente. Es Ideal para rostros ovalados, alargados y en forma de diamante.

Dakota Johson ha llevado el clavicut con fleco Steve Granitz/WireImage

Los tintes que le quedan mejor al clavicut son los tonos uniformes como el castaño oscuro o negro azabache para un look elegante. Algunas de las famosas que pueden inspirarte para llevar este tipo de corte son Dakota Johnson y Anne Hathaway.

En conclusión, si quieres renovar tu look, toma en cuenta que estos 3 cortes midi con flequillo no sólo rejuvenecen y aportan volumen, sino que además están llenos de estilo y personalidad. Elige el que mejor se adapte a tu tipo de rostro y combínalo con el tinte adecuado para potenciar el efecto.