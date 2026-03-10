Suscríbete
Belleza

Uñas almendra 2026: 7 diseños elegantes y con clase que son perfectos para ir a la oficina

Este año, las uñas almendra se llevan con colores suaves, detalles delicados y acabados sofisticados, una combinación perfecta si buscas un look elegante que también funcione en la oficina.

Marzo 09, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-03-09 a la(s) 12.38.08 p.m..png

Uñas almedra 2026: 7 diseños elegantes y con clase que son perfectos para ir a la oficina.

Instagram/ @amberjhnails

Si hay una forma de manicure que nunca pasa de moda, esa es la uña almendra, pues su silueta estilizada (más suave que la cuadrada y menos dramática que la stiletto) hace que las manos se vean más largas. En 2026, además, esta forma se reinventa con diseños minimalistas, tonos suaves y acabados sofisticados, ideales para lucir profesional en la oficina.

También puedes leer:
uñas rosas
Belleza
Uñas cortas, elegantes y modernas: 6 diseños que no necesitan salón
Julio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas
Belleza
3 ideas de uñas nude con dorado para lucir el manicure más elegante del verano 2025
Julio 02, 2025
 · 
Natalia López Gómez

La buena noticia es que no necesitas un nail art exagerado para verte chic, d hecho, las tendencias de este año apuestan por acabados naturales, detalles delicados y colores neutros que combinan con cualquier look laboral.

Aquí tienes 7 diseños de uñas almendra elegantes que dominarán 2026 y que puedes llevar sin problema al trabajo.

1. Uñas almendra “milky” o blanco lechoso

El acabado lechoso es uno de los favoritos en salones de belleza, consiste en un blanco translúcido que deja ver ligeramente la uña natural, creando un efecto limpio, delicado y muy femenino. Este estilo es perfecto si te gusta la estética “clean girl”, porque se ve pulido.

2. Rosa empolvado minimalista

El rosa empolvado es un clásico elegante que vuelve con fuerza en 2026, este tono suave transmite feminidad sin verse infantil y combina perfecto con la forma almendra, creando un look discreto pero sofisticado.

3. Micro francés moderno

Las uñas francesas nunca desaparece, pero este año se transforma en micro french con una línea extremadamente fina en la punta de la uña. Puede ser blanca o incluso metálica, como oro o plata, para darle un toque moderno sin perder elegancia.

4. Beige arena elegante

Si trabajas en un ambiente corporativo, el beige arena puede convertirse en tu mejor aliado, este tono cálido ilumina las manos y transmite una imagen pulida, confiable y profesional.

5. Baby ombré en tonos nude

El baby ombré mezcla dos tonos suaves (por ejemplo rosa y beige) creando un degradado muy sutil, el resultado es un diseño elegante y femenino que se ve sofisticado sin llamar demasiado la atención.

6. Detalles metálicos minimalistas

Las uñas minimalistas con líneas doradas o plateadas muy finas son perfectas si quieres un toque moderno sin exagerar, este tipo de nail art funciona muy bien sobre bases nude o rosadas.

7. Rojo cereza sofisticado

Sí, el rojo también puede ser de oficina, en 2026 el tono protagonista es el rojo cereza profundo, una versión más elegante y menos estridente del rojo clásico que aporta fuerza y personalidad.

Las uñas almendra continúan siendo favoritas porque equilibran elegancia y modernidad, su forma estiliza los dedos y se adapta tanto a manicure minimalista como a diseños más creativos.

uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Margot Robbie.jpg
Belleza
Margot Robbie reinventa el corte bob francés en Paris Fashion Week
Marzo 09, 2026
 · 
Karen Luna
Members Of The Royal Family Attend Royal Ascot 2025 - Day Five
Realeza
Princesa Eugenia de York se retira de organización contra la esclavitud tras polémica del príncipe Andrés relacionada con Epstein
Marzo 09, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton
Realeza
¿Por qué Kate Middleton suele vestir color rojo? Esto dice una experta en colorimetría
Marzo 08, 2026
 · 
Karen Luna
Emma Watson luce el abrigo de gamuza que será tendencia en otoño
Estilo de vida
Día Internacional de la Mujer: 5 actrices que han usado su voz para impulsar cambios sociales
Marzo 08, 2026
 · 
Karen Luna