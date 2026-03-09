Suscríbete
Realeza

Princesa Eugenia de York se retira de organización contra la esclavitud tras polémica del príncipe Andrés relacionada con Epstein

Durante años, Eugenia de York ha trabajado en distintas causas sociales, especialmente en la lucha contra la esclavitud moderna, por eso llamó la atención cuando se confirmó que ya no forma parte de Anti-Slavery International.

Marzo 09, 2026 • 
Karen Luna
Members Of The Royal Family Attend Royal Ascot 2025 - Day Five

Getty Images

La vida pública de la princesa Eugenia volvió a colocarse bajo los reflectores, pero esta vez no por un evento real ni por su trabajo filantrópico. La princesa de York decidió retirarse de su rol como patrocinadora de la organización de derechos humanos Anti-Slavery International, un movimiento que llega en medio de la polémica que rodea a su padre, por su relación con el financiero Jeffrey Epstein.

La noticia se conoció después de que la organización confirmara que el patrocinio de la princesa había llegado a su fin tras siete años, agradeciendo públicamente su apoyo y su trabajo en la lucha contra la esclavitud moderna. Aunque su salida no fue explicada en detalle, el contexto familiar ha hecho que muchos observen la decisión con atención.

El fin de siete años de trabajo con Anti-Slavery International

Durante años, la princesa Eugenia estuvo involucrada en iniciativas para visibilizar la esclavitud moderna y la trata de personas, causas que forman parte de su agenda filantrópica. En 2019 anunció oficialmente su papel como patrona de Anti-Slavery International, considerada la organización de derechos humanos más antigua del mundo dedicada a combatir la esclavitud.

Sin embargo, recientemente su perfil fue retirado del sitio web de la organización, confirmando el final de su vínculo con la entidad. En un comunicado, el grupo agradeció su apoyo y expresó su deseo de que la princesa continúe trabajando para erradicar la esclavitud en el futuro.

Members Of The Royal Family Attend Royal Ascot 2025 - Day Four

La polémica familiar que rodea su decisión

El retiro de la princesa ocurre en un momento delicado para su familia. Su padre, el príncipe Andrés, ha vuelto a estar en el centro de la controversia debido a documentos y nuevas revelaciones vinculadas al caso del fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Aunque el príncipe Andrés ha negado reiteradamente cualquier irregularidad, la polémica ha tenido consecuencias importantes para su imagen pública e incluso para su papel dentro de la monarquía británica en los últimos años. En medio de ese contexto, las decisiones públicas de los miembros de la familia York han estado bajo especial escrutinio.

A pesar de la controversia que rodea a su padre, no existen acusaciones ni investigaciones contra la princesa Eugenia ni contra su hermana, Beatrice de York.

De hecho, la princesa ha sido reconocida durante años por su interés en causas sociales, además de su trabajo con Anti-Slavery International, también cofundó en 2017 la iniciativa Anti-Slavery Collective, enfocada en crear conciencia sobre la trata de personas y la explotación moderna.

