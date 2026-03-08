Suscríbete
Selena Gomez felicita a Benny Blanco por su cumpleaños con FOTOS inéditas

Cuando se trata de celebrar el amor, Selena Gomez sabe cómo hacerlo de una forma muy especial.

Marzo 08, 2026 
Karen Luna
Boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Instagram/@selenagomez

Selena Gomez nos ha derretido el corazón y es que compartió una publicación especial para felicitar a su esposo Benny Blanco por su cumpleaños 38. Así que te contamos todo lo que sabemos de este post que nos comprueba que su relación sigue más fuerte que nunca.

La cantante compartió en redes sociales un carrusel de fotos inéditas que muestran momentos muy personales de su relación. Algunas imágenes capturan escenas cotidianas y otras recuerdan instantes importantes de su historia juntos, incluyendo recuerdos relacionados con su boda. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans que celebraron lo felices que se ven juntos.

El romántico mensaje de Selena Gomez

Para acompañar las imágenes, la artista escribió un romántico texto:

“happy birthday my love. I love you with all my heart.”

Aunque es un mensaje corto, transmite mucho porque no hay discursos largos ni frases rebuscadas, solo una declaración directa de cariño que dejó claro lo importante que es Benny en su vida.

Fotos íntimas que muestran su historia juntos

El álbum que Selena compartió también llamó la atención porque incluye imágenes que no se habían visto antes. Entre ellas aparecen momentos románticos, instantes de risas y recuerdos especiales de su relación.

Algunas de esas fotografías incluso están relacionadas con su boda, un evento que marcó un antes y un después en su historia. En días recientes, la propia Selena también había compartido imágenes del proceso de su vestido con recuerdos del gran día, lo que emocionó mucho a sus seguidores.

La historia entre Selena Gomez y Benny Blanco no solo se ha quedado en el terreno personal, sino que también han trabajado juntos en música y proyectos creativos, algo que ha fortalecido aún más su conexión. ¡Nos encanta verlos tan felices!

