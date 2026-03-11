Suscríbete
Horóscopo marzo 2026: ¿qué signo del zodiaco encontrará el amor?

A veces el amor aparece cuando menos lo planeamos: en una conversación casual, en una coincidencia o en una mirada que se queda un poco más de lo normal.

Marzo 10, 2026 • 
Karen Luna
Signos del zodiaco más atractivos

Getty Images

Marzo siempre tiene algo especial, tal vez es el cambio de energía, el inicio de la primavera o simplemente esa sensación de que las cosas pueden empezar a moverse en nuestra vida. Si hablamos de astrología, este mes viene con una vibra bastante interesante en temas del corazón.

Los movimientos de Venus (el planeta que en astrología está asociado con el amor, el romance y las relaciones) podrían favorecer los encuentros románticos durante marzo de 2026. Esto no significa que todos los signos encontrarán a su alma gemela de la noche a la mañana, pero sí que hay algunos que podrían sentir que el amor se mueve con más facilidad.

Si estás soltera, en una relación o simplemente abierta a conocer a alguien, estos son algunos de los signos que podrían tener sorpresas bonitas este mes.

Cáncer: el corazón podría abrirse otra vez

Si eres Cáncer, marzo podría sentirse como una bocanada de aire fresco en temas sentimentales. Este signo suele ser muy emocional y protector con su corazón, pero durante este mes la energía astrológica invita a bajar un poco las defensas, además de dejar que las cosas fluyan.

Puede tratarse de alguien nuevo que aparece en tu vida o incluso de una conexión que poco a poco empieza a sentirse diferente. A veces el amor no llega con fuegos artificiales, sino con conversaciones largas, risas inesperadas y esa sensación de comodidad con alguien.

street style pareja amor beso.jpeg

Los científicos dicen en que parte del cerebro se activa el amor

Getty Images

Leo: el romance podría aparecer cuando menos lo esperes

Para Leo, marzo trae una energía bastante social y eso puede ser una muy buena noticia para el amor. Los astrólogos señalan que este signo podría sentirse más magnético, algo que naturalmente atrae a otras personas. Esto puede traducirse en nuevas citas, coqueteos o simplemente conocer a alguien interesante en un plan casual.

Acuario y Sagitario: encuentros inesperados

Para Acuario, marzo pone el foco en las relaciones importantes, esto puede significar conocer a alguien con quien exista una conexión muy natural, de esas que se sienten fáciles desde el principio.

Sagitario, por su parte, podría vivir un romance ligado a nuevas experiencias con viajes, salidas improvisadas o simplemente salir de la rutina pueden abrir la puerta a conocer a alguien en el momento menos esperado.

Más allá de los signos, la energía de marzo tiene un mensaje bastante claro para atreverse a sentir y a expresar lo que pasa en el corazón.

amor signos del zodiaco
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
