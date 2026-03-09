Suscríbete
Realeza

¿Qué le pasó a la princesa Michael de Kent? Este es el delicado estado de salud de la royal

No son días fáciles para la familia real británica, pues la princesa de Kent estaría enfrentando un delicado problema de salud.

Marzo 09, 2026 • 
Karen Luna
Their Majesties King Charles III And Queen Camilla - Coronation Day

¿Qué le pasó a la princesa Michael de Kent? Este es el delicado estado de salud de la royal.

WPA Pool/Getty Images

La salud de la princesa de Kent ha generado preocupación y es que la aristócrata, de 81 años, sufrió un derrame cerebral que la ha dejado postrada en cama, lo que ha encendido las alarmas sobre su estado actual. Aunque los detalles médicos se han mantenido en privado, la noticia ha dado la vuelta al mundo porque se trata de una figura muy conocida dentro del entorno de la familia real británica.

La princesa Michael de Kent sufrió un derrame cerebral

Según reportes de la prensa británica, la princesa Marie Christine von Reibnitz habría sufrido recientemente un accidente cerebrovascular que la mantiene en reposo absoluto, lo que provocó que la royal estuviera en cama mientras procura su recuperación.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer información detallada sobre su evolución ni sobre el tipo de tratamiento que recibe, ya que su equipo ha preferido mantener estos asuntos en la esfera privada. De hecho, representantes de la princesa respondieron a las consultas de la prensa con un breve mensaje agradeciendo la preocupación, pero aclarando que no comentan asuntos médicos personales.

Una etapa complicada para la princesa

El derrame cerebral llega después de varios problemas médicos que la princesa ha enfrentado en los últimos años.

En 2023 se sometió a una cirugía cardíaca, lo que ya había reducido su presencia en eventos públicos, además, en 2024 sufrió una caída por las escaleras de su residencia en el Palacio de Kensington, accidente que le provocó fracturas en ambas muñecas.

A pesar de esos problemas de salud, la princesa continuó apareciendo ocasionalmente en eventos relacionados con la realeza británica y actividades sociales.

Queen Elizabeth II Platinum Jubilee 2022 - National Service of Thanksgiving

La salud de la princesa de Kent ha generado preocupación y es que la aristócrata, de 81 años, sufrió un derrame cerebral.

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Quién es la princesa Michael de Kent

La princesa Michael de Kent está casada desde 1978 con Prince Michael of Kent, primo hermano de la reina Elizabeth II.

Aunque no forma parte del grupo de miembros activos que realizan funciones oficiales, suele asistir a eventos sociales y culturales vinculados con la monarquía. También es autora de varios libros históricos y participa en actividades benéficas.

Por ahora, la información sobre su estado sigue siendo limitada, lo único confirmado por diversas fuentes es que la princesa se encuentra delicada tras el derrame cerebral y permanece en reposo, mientras su familia y equipo médico siguen atentos a su recuperación

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
