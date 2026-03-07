Suscríbete
¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer? 5 datos que quizá no conocías

El Día Internacional de la Mujer es mucho más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio de la historia, del camino recorrido y del trabajo que todavía queda.

Marzo 07, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-03-07 a la(s) 12.24.50 p.m..png

Freepik

Los 8 de marzo vemos calles llenas de pañuelos morados, mensajes en redes sociales y conversaciones sobre igualdad. Pero el Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, ni como una fecha para regalar flores, en realidad, su origen está profundamente ligado a movimientos sociales, protestas y décadas de lucha por derechos.

Con el paso del tiempo, esta fecha se ha convertido en un símbolo que nos invita a reflexionar sobre los avances que hemos tenido las mujeres, pero también sobre los desafíos que aún existen.

Si quieres entender mejor por qué el 8 de marzo es tan importante, aquí te cuento cinco datos interesantes que muchas personas todavía desconocen.

1. Nació de las luchas de mujeres trabajadoras

A finales del siglo XIX y principios del XX, muchas mujeres trabajaban en fábricas textiles bajo condiciones muy duras con largas jornadas, salarios bajos y casi ningún derecho laboral, por lo que comenzaron a surgir protestas y manifestaciones organizadas por trabajadoras que exigían mejores condiciones. Estas movilizaciones marcaron un antes y un después, porque pusieron en la conversación pública temas como la igualdad laboral o el derecho a participar en la vida política.

2. La idea de un día internacional surgió en Europa

El concepto de dedicar una fecha especial a las mujeres apareció en 1910 durante una reunión internacional de activistas y líderes del movimiento obrero en Copenhague. En ese encuentro, la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día que sirviera para visibilizar la lucha por derechos como el voto femenino y la igualdad en el trabajo. La propuesta fue bien recibida por representantes de distintos países y así comenzó a tomar forma lo que hoy conocemos como el Día Internacional de la Mujer.

3. Siempre ha tenido un contexto de conmemoración

Aunque hoy el 8 de marzo es la fecha oficial, la primera vez que se conmemoró un día dedicado a las mujeres fue en 1911, pero el 19 de marzo. Ese día miles de personas salieron a las calles en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza para exigir derechos políticos y laborales para las mujeres.

portrait-woman-holding-front-her-megaphone-flowers.jpg

Los 8 de marzo vemos calles llenas de pañuelos morados, mensajes en redes sociales y conversaciones sobre igualdad.

Freepik

4. La ONU lo reconoció oficialmente hasta 1975

Aunque la conmemoración ya existía desde hacía décadas, fue hasta 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el Día Internacional de la Mujer. Ese mismo año se declaró el Año Internacional de la Mujer, lo que ayudó a darle mayor visibilidad global a las demandas por igualdad.

5. No es una celebración, es un día para reflexionar

Algo que muchas personas aún confunden es que el 8 de marzo no es una fiesta, sino una conmemoración histórica.

La fecha busca recordar las luchas del pasado, reconocer los avances que se han logrado y abrir espacios de conversación sobre temas que siguen siendo importantes, como la igualdad de oportunidades, la participación política o la violencia de género.

