Colores de uñas para primavera 2026: del clásico francés al rojo y morado elegante.

Cuando llega la primavera siempre pasa lo mismo; de pronto queremos cambiar algo en nuestro look, a veces es el peinado, otras veces la ropa… y muchas veces empieza por las uñas.

Para primavera 2026, las tendencias de manicure traen una mezcla muy bonita entre lo clásico y lo moderno. Hay colores que nunca pasan de moda (como el rojo o la manicura francesa) pero también aparecen tonos más frescos, como los morados suaves y los pasteles que recuerdan a las flores de la temporada.

Si estás pensando en tu próximo manicure, estos son algunos de los colores de uñas que más veremos en los próximos meses.

Uñas francesas: el clásico que siempre vuelve

La manicura francesa es uno de esos estilos que nunca desaparecen del todo, es limpia, elegante y tiene algo muy atemporal que hace que funcione en cualquier momento. Para primavera 2026, este clásico se lleva con pequeños giros modernos con puntas más finas, colores suaves en lugar del blanco tradicional o acabados brillantes que hacen que el diseño se vea más fresco.

Uñas rojas: el color que siempre se ve sofisticado

Hay algo en el rojo en las uñas que simplemente funciona, es un color que nunca pasa desapercibido, pero al mismo tiempo se siente muy clásico. Esta primavera veremos especialmente rojos brillantes o ligeramente profundos, que resaltan mucho con la luz natural. Además, es un tono que queda bien tanto en uñas cortas como largas.

Morado y lavanda: el toque fresco de la temporada

Los tonos morados están ganando mucho protagonismo en las tendencias de uñas. Desde lilas suaves hasta lavandas delicadas, estos colores se sienten muy primaverales porque recuerdan a flores como las jacarandas o las lilas.

Lo bonito de estos tonos es que son elegantes pero diferentes, no son tan intensos como el rojo, pero tampoco pasan desapercibidos.

Pasteles suaves que iluminan las manos

Otra tendencia que veremos mucho en primavera son los colores pastel, tonos como rosa suave, amarillo mantequilla o blanco lechoso aparecen cada temporada porque aportan una sensación fresca y luminosa. Este tipo de manicure se ve delicado, limpio y muy femenino, perfecto para los días más soleados de la temporada.

Al final, lo bonito de las tendencias de uñas primavera 2026 es que hay opciones para todos los estilos. Desde las clásicas francesas hasta los rojos intensos o los morados elegantes, la idea es divertirse con el color y darle a las manos ese pequeño toque de estilo que siempre se nota.

