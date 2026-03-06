Suscríbete
Horóscopo de marzo 2026: lo que le depara a cada signo del zodiaco este mes

Entre eclipses, el equinoccio de primavera y la entrada del Sol en Aries, este mes marca nuevos comienzos, decisiones importantes y oportunidades inesperadas. Descubre qué le espera a tu signo.

Marzo 06, 2026 • 
Gabriela Santillán
Marzo llega con movimientos astrales importantes que traerán cambios en el amor, el trabajo y las finanzas para cada signo del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La entrada del Sol en tu signo el 20 de marzo marca el inicio de un ciclo de energía renovada, optimismo y fuerza personal. A partir del día 6 el amor y el afecto vuelven a cobrar protagonismo en tu vida. Eso sí, cuida tu solvencia económica y evita los excesos durante este periodo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu profesión se ve especialmente favorecida este mes. El esfuerzo que has hecho durante el último trimestre comienza a dar frutos y podrías recibir reconocimiento. En el amor puede surgir un enamoramiento fugaz o tomar decisiones rápidas en pareja. También es un buen momento para ampliar tu círculo social o integrarte a nuevos grupos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es momento de disminuir tus cargas y recordar que no tienes que responsabilizarte de todo. Marzo es ideal para delegar y reorganizar tus prioridades. Llega dinero nuevo, aunque conviene desconfiar de ofertas que prometan multiplicarlo demasiado rápido. En el amor, se viven momentos de armonía y celebraciones en pareja.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Aunque en el ámbito profesional el avance parezca lento, no desesperes: se está gestando algo importante que podría concretarse en verano. En temas financieros te sentirás más estable, pero evita prestar dinero. También podrían surgir planes de un viaje internacional en buena compañía.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu relación sentimental tiene amor y pasión de sobra, pero será necesario mejorar la comunicación para mantener el equilibrio. En el trabajo surge un proyecto innovador o nuevas responsabilidades que te motivarán. Procura encontrar un balance entre tus obligaciones diarias y el descanso.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El eclipse del 3 de marzo te impulsa a revisar compromisos de pareja que tomaste meses atrás y a considerar decisiones importantes. En cuanto a tu salud, mejorarás si reduces el nivel de exigencia contigo mismo. También podrías comenzar a pensar en inversiones a largo plazo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Marzo es un mes ideal para consentirte con tratamientos de belleza, renovar tu estilo o experimentar con nuevos looks. En el amor, analiza si un crush realmente tiene reciprocidad o si solo se trata de atención pasajera. Una sociedad o colaboración podría ayudarte a crecer profesionalmente.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es importante liberar las tensiones acumuladas; actividades como la meditación o el ejercicio pueden ayudarte a recuperar tu equilibrio emocional. Evita discusiones familiares innecesarias. En el ámbito financiero podrías recibir un apoyo inesperado. Recuerda que confiar y ser flexible también es una forma de amar.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El equinoccio de primavera marca un cambio en tu vida laboral: podría tratarse de un nuevo empleo o incluso de emprender un negocio propio. En el amor, fortalecer la relación dependerá de compartir experiencias y planes juntos. Si tienes hijos, podrían surgir oportunidades académicas importantes, como una beca o una mudanza por estudios.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este mes pondrá a prueba tu conocimiento y te impulsará a aprender nuevas habilidades. Podrías iniciar un curso o diplomado que fortalezca tu desarrollo profesional. También es momento de hacer una limpieza de primavera: si no has usado algo en el último año, tal vez sea hora de dejarlo ir. Habrá buenas noticias relacionadas con actividades deportivas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este mes confirmará que las conexiones y relaciones son clave para alcanzar tus metas. A través de tus vínculos podrías lograr avances importantes. En el ámbito de la salud decides romper rutinas y adoptar hábitos más saludables. Además, vivirás momentos divertidos con tu familia o pareja.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Marte en tu signo podría traer algunas tensiones a inicios del mes, por lo que conviene evitar confrontaciones laborales. A partir del 17 llegan sorpresas financieras y encuentros amorosos que te devolverán la ilusión. Aprovecha este nuevo año solar para liberar aquello que ya no necesitas y abrirte a nuevas oportunidades.

Ritual del mes

Como parte de la energía de la primavera, puedes escribir tus deseos en pequeños rollos de papel y sembrarlos en una maceta mientras repites: “Hecho está”. Decora tu mesa con flores y deja que los primeros rayos del sol iluminen tu hogar para consagrar esta nueva etapa.

