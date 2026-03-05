Familia, acción y traición: Ana Brenda Contreras revela por qué Polen es el thriller de ViX que todos deben ver

Polen llega a ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, este 6 de marzo con todos sus episodios disponibles desde el estreno, y promete convertirse en uno de los thrillers psicológicos más intensos del año. Protagonizada por Ana Brenda Contreras, Claudia Ramírez y Tiago Correa, la serie nos sumerge en un universo donde el lujo es apenas una fachada y la muerte puede ocultarse entre pétalos.

En entrevista exclusiva con Vanidades, Ana Brenda habló no sólo de su personaje, sino también de los retos actorales que aún quiere explorar, su sueño de producir, el peso de la representación latina en el extranjero y la lección más poderosa que le ha dejado la maternidad.

Fotografías: Christopher Armenta. Vestido: Miguel Hernán @miguelhernanofficial. Zapatos: Le Silla para Gran Via @granvia.mx. Aretes: HStern @hsternofficial. Anillo y pulsera: Fernando Rodríguez @fernandorodriguezdesign_.



Un personaje con historia, intensidad y oscuridad

En Polen, la aparente perfección de la familia Luján Zamudio se derrumba cuando Beatriz Zamudio cae desde su habitación la noche de su cumpleaños 60. Lo que parece un suicidio pronto revela algo más perturbador: fue envenenada con polen. Ana Brenda interpreta a Sandra Fitzgerald, la fiscal encargada de investigar el caso.

“Me atrajo muchísimo que es un personaje con mucha historia, muy intenso. Eso definitivamente lo hace tomar ciertas decisiones al resolver el caso y al investigar”, nos comparte Ana Brenda.

Para ella, interpretar a una mujer dentro del sistema de justicia tiene un peso especial: “Obviamente representar esta parte femenina dentro de la policía y de la justicia siempre es interesante. Me emociono mucho cuando leo un guion y se trata de un proyecto que yo vería, y Polen es algo que sí es el tipo de serie que yo vería”.

“Es un personaje oscuro… de los más oscuros que me ha tocado hacer”

Sin entrar en spoilers, Ana Brenda deja claro que Sandra no es un rol sencillo. “Es un personaje oscuro. Yo creo que es de los más oscuros que me ha tocado hacer. Ya lo podrán ver, porque no puedo decir mucho”.

Sobre las escenas más retadoras, reconoce que hubo varias, aunque prefiere no revelar detalles, pero sí nos comparte que trabajar en un formato de serie, con un gran elenco y jornadas largas, implica otro ritmo. “Cuando tienes un elenco tan bueno es más fácil porque son buenísimos actores. Pero los días son más largos, se filma muchísimo más. A veces a una o dos cámaras, y con muchas escenas intensas. Se disfrutan mucho, la verdad”, dice emocionada.

Los personajes que marcaron su carrera

Con una trayectoria amplia en televisión, teatro y series internacionales, para Ana Brenda elegir un personaje favorito no es sencillo. “Es muy injusto cuando te hacen esas preguntas. Es como si tuvieras muchos hijos y te dijeran: elige uno”. Pero menciona que los personajes de teatro ocupan un lugar muy especial en su corazón, sobre todo su papel de Aldonza/Dulcinea en El Hombre de la Mancha.

También recuerda con cariño -y nostalgia- su participación en Dynasty, donde interpretó a Cristal Jennings. “Fue una época agridulce porque estaba pasando por el duelo de la pérdida de mi papá cuando me fui a hacer ese proyecto. Fue un reto muy grande para mí y superé muchas cosas”.

Cuando le preguntamos qué disfruta, no duda en responder: “¡El teatro! Disfruto muchísimo hacer teatro musical y espero que este año pueda regresar. Lo estoy manifestando”, nos confiesa.

Fotografías: Christopher Armenta. Traje: SIMORRA @simorraofficial. Zapatos: Le Silla para Gran Via @granvia.mx. Aretes: HStern @hsternofficial. Brazalete: Tego Design @tegodesign. Anillos: HStern @hsternofficial.



La profesión frustrada…

Si no fuera actriz, Ana Brenda tiene claro que le habría gustado estudiar Derecho. “Me hubiera gustado ser abogada, estudiar algo internacional, algo que me permitiera viajar mucho”.

Con el paso del tiempo, además, ha reconocido su vocación de servicio: “Lo disfruto mucho. Muchas veces lo hago con los animales o ahora con mi hija, también con niños”. Incluso imagina que habría enfocado esa carrera hacia derechos humanos o causas sociales.

Los retos que aún quiere conquistar

Lejos de sentir que ya lo ha hecho todo, Ana Brenda asegura que los desafíos nunca se terminan: “Lo padre de esta profesión es que los retos nunca se acaban porque cada personaje y cada proyecto es diferente”.

Entre sus metas están:

Seguir trabajando en el extranjero

Trabajar en España

Continuar proyectos en Estados Unidos

Seguir apostando por México

Y convertirse en creadora y productora

“Me gustaría poder producir. Me gustaría crear un proyecto desde la nada. Sería un sueño para mí”, confiesa.

Ser latina en el extranjero: una lucha necesaria

Sobre abrirse paso fuera de México, es realista: “Claro que es difícil. Hay un estigma y las estadísticas lo dicen. Esta carrera es difícil y son tiempos complicados”. Sin embargo, confía en la fuerza de la comunidad latina: “Los latinos, y sobre todo los mexicanos en Estados Unidos, somos una fuerza muy importante. En el entretenimiento, en los servicios, en las compañías… pero sobre todo de manera humana. Por eso es tan importante la representación”.

Fotografías: Christopher Armenta. Traje: SIMORRA @simorraofficial. Zapatos: Le Silla para Gran Via @granvia.mx. Aretes: HStern @hsternofficial. Brazalete: Tego Design @tegodesign. Anillos: HStern @hsternofficial.



La maternidad y la importancia de soltar

En una etapa más personal, Ana Brenda nos comparte un consejo honesto para las mamás primerizas. Más que hablar de tips tradicionales, prefiere decir algo que, según ella, no se repite lo suficiente: “Hay una importancia enorme de dejar ir. Dejar ir expectativas, dejar ir lo que piensas que es vivir el ahora”. Y reflexiona: “Un hijo te obliga a estar conectado con el ahora. Esa es la clave para no perderte ningún momento y no frustrarte cuando las cosas no salen como pensabas”.

¿Cómo define Polen?

Si tuviera que describir la serie en tres palabras, no duda en decir: “Familia. Acción. Traición”. Y agrega una razón más para verla: “Es un thriller muy bien hecho, muy bien filmado, con un elenco con grandes actores y tiene unas vueltas que no se esperan. Y eso lo valoro mucho en una serie”.

En Polen, ya disponible en ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, nada es lo que parece. Y como bien adelanta Ana Brenda, detrás de cada pétalo puede esconderse la verdad más tóxica.

