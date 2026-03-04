Victoria Beckham felicita a Brooklyn por su cumpleaños, tras la polémica con Nicola Peltz: FOTO

Cuando se trata de la familia Beckham, cualquier gesto público se convierte en noticia y esta vez, fue un mensaje breve pero lleno de intención el que acaparó miradas. Victoria Beckham felicitó a Brooklyn por su cumpleaños con una imagen del pasado que muchos interpretan como un guiño directo en medio de la polémica familiar que ha rodeado a los Beckham en los últimos meses.

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls compartió en redes sociales una fotografía de cuando su hijo era pequeño, acompañada de una frase simple pero poderosa: “Happy birthday Brooklyn, we love you so much”. Un mensaje que, aunque corto, no pasó desapercibido.

Victoria Beckham felicita a Brooklyn con una foto del pasado

En la imagen publicada por Victoria Beckham, se ve a un pequeño Brooklyn Beckham en su infancia, en un momento tierno que refleja la cercanía que el joven tenía con sus papá. Lo que parece un gesto de nostalgia para Victoria, especialmente en estos momentos tensos.

La polémica con Nicola Peltz contra los Beckham

En los últimos años, la relación entre la familia Beckham y Nicola Peltz ha estado bajo el escrutinio público. Desde la boda de Brooklyn con la actriz en 2022, surgieron rumores de tensiones familiares que han sido tema recurrente en medios internacionales.

En medio de rumores, declaraciones fuertes y titulares incómodos, Victoria Beckham volvió a hablar… pero desde el amor.

Sin embargo, en enero, Brooklyn publicó un extenso mensaje en su Instagram en el que aseguró que no quería reconciliarse con sus padres, acusándolos de controlar narrativas mediáticas y de poner “Brand Beckham” antes que la tranquilidad familiar.

En su declaración, Brooklyn dijo que había guardado silencio por mucho tiempo, pero que se vio obligado a “decir su verdad” después de sentir que se imprimían mentiras y que sus padres hablaban con la prensa sobre temas internos. Él escribió que su relación con ellos había sido difícil e incluso soltó que nunca había sentido más alivio desde que se distanció

Sin duda, el cumpleaños de Brooklyn se convirtió en una oportunidad para que la dinastía Beckham pueda reconciliarse o al menos logren generar un vínculo público. ¿Tú, qué opinas de la felicitación de Victoria Beckham a Brooklyn por su cumpleaños?

