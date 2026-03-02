Suscríbete
¿A qué hora será la Luna de sangre en México? Todo lo que debes saber de este eclipse total del 3 de marzo

¿Lista para madrugar? Este 3 de marzo habrá eclipse lunar total en México y la famosa Luna de sangre promete teñir el cielo de rojo.

Marzo 02, 2026 
Karen Luna
Luna de fresa.jpg

Freepik

Este 3 de marzo de 2026 el cielo nocturno nos regalará uno de esos eventos astronómicos que no se olvidan fácilmente: un eclipse lunar total, también llamado Luna de sangre por el tono rojizo que toma la Luna cuando entra por completo en la sombra de la Tierra.

¿Qué es una Luna de sangre?

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. En lugar de desaparecer en la oscuridad, la Luna se tiñe de rojo o cobrizo debido a cómo la atmósfera de nuestro planeta filtra la luz, un fenómeno natural y totalmente seguro de observar a simple vista.

Este evento será el único eclipse lunar total de 2026 y, además, no habrá otro igual hasta finales de 2028, lo que lo convierte en una cita imperdible para los amantes del cielo y la astronomía.

Horarios del eclipse lunar en México

Si estás en México y quieres disfrutar de esta Luna de sangre, aquí te dejo la cronología por fases, en horario local del centro del país:

02:44 a.m. — Comienza el eclipse penumbral (primer sombreado leve de la Luna).
03:50 a.m. — Inicia el eclipse parcial (la sombra de la Tierra empieza a cubrir la Luna).

05:04 a.m. — Empieza la fase total (la Luna entra completamente en la sombra).
05:33 a.m.Punto máximo del eclipse: la Luna tendrá su tono rojo más intenso.
06:02 a.m. — Termina el eclipse total.
07:17 a.m. — Cae la fase parcial.
08:22 a.m. — Finaliza el eclipse penumbral.

El momento más espectacular —cuando la Luna brilla con ese color rojizo intenso— será alrededor de las 05:30 a.m. en la madrugada del 3 de marzo.

Luna de sangre 2026 Estos son los signos del zodiaco que encontrarán el amor en el eclipse.png

Estos son los signos del zodiaco que encontrarán el amor en el eclipse de luna.

Getty Images

¿Cómo verlo desde México?

Lo mejor de todo es que no necesitas lentes especiales ni equipos sofisticados para disfrutar este fenómeno: se puede observar a simple vista, aunque si tienes binoculares o un telescopio ligero, la vista será aún más impresionante.

Al ser visible en gran parte de América Central y del Norte, México tiene una posición privilegiada para apreciar desde el inicio del eclipse hasta que va culminando.

Consejos para disfrutar la Luna de sangre

  • Busca un lugar con vista despejada hacia el oeste antes del amanecer.
  • Si hace frío en tu zona, lleva ropa abrigada; las mañanas pueden estar frescas.
  • Lleva bocadillos y una bebida caliente si planeas quedarte un buen rato observando el cielo.
  • Toma fotos con tu celular apuntando a la Luna cuando esté lo más roja posible (alrededor de las 05:30 a.m.).
Este eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 es una oportunidad perfecta para conectar con el cielo y sorprenderte con los colores de nuestro satélite. ¡No te lo pierdas!

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
