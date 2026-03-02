Penélope Cruz apuesta por las mechas babylights, el secreto de coloración para un look rejuvenecedor

Penélope Cruz, quien siempre se ha caracterizado por tener una belleza natural y un estilo elegante, se robó las miradas el pasado 25 de febrero al acudir al photocall de la película “The Bride!”, cinta dirigida y escrita por Maggie Gyllenhaal, en la que la actriz española dará vida a Myrna Mallow.

Al evento, Penélope llegó con un nuevo corte de pelo apostando por el estilo en tendencia del año: el corte bob, que destacó con unas capas ligeras y un flequillo que enmarcaron su rostro, favoreciéndolo, al igual que su nueva coloración.

Penélope apostó por unos reflejos finos que generaron movimiento y dimensión a su melena, dejando claro que las mechas babylights son el secreto de coloración para lograr un look rejuvenecedor.

Babylights, las mechas favoritas de la temporada

Las babylights son unas mechas ultrafinas que suelen nacer desde la zona de la raíz con el objetivo de imitar los reflejos naturales del pelo de cuando uno es pequeño.

Gracias a estas características es que se ha convertido en una coloración sumamente pedida en los salones de belleza, pues a diferencia de otro tipo de mechas que suelen ser más gruesas o con contrastes más marcados, estos mechones finos nos ayudan a suavizar los rasgos, aportando un brillo sin igual al rostro que hace que se vea más joven.

Aunque suelen acompañar normalmente a melenas más claras que se acercan a los tonos rubios, el pelo castaño como el de Penélope también es un gran lienzo sobre el cual pueden resplandecer, especialmente si se llevan en tonos cercanos a la gama del color que tenemos como base.

Penélope Cruz en el photocall de “The Bride!” Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Los mejores tonos para lucir babylights en pelo castaño

Aunque no existe una regla sobre qué colores son los que debes llevar sin importar qué, sí existen propuestas que pueden convertirse en aliados para lograr un acabado rejuvenecedor, puesto que no todos los tonos suelen comportarse de la misma forma sobre la melena castaña.

Miel dorado: Estos mechones son ideales para aquellas mujeres que buscan aportar calidez y luminosidad a la melena.

Caramelo: Este color de mechas busca equilibrar la apariencia brillante con la naturalidad sin llegar a un aclarado extremo o platino.

Avellana: Si tu objetivo es aportar toques muy sutiles de luz a tu melena, este color se convertirá en tu favorito.

Chocolate: El gran compañero de los castaños oscuros, pues este color en mechas ayuda a aportar dimensión sin que se pierda el matiz del tono base.

Mechas que también son favorecedoras

Aunque las babylights son una apuesta segura para ayudarnos a proyectar una imagen más fresca, existen otras técnicas de coloración que también pueden ser grandes aliadas al momento de iluminar nuestro pelo y rostro.

Mechas face framing: Estas mechas están diseñadas para distribuirse únicamente en la zona frontal del pelo, pues su objetivo, como su nombre lo indica, es enmarcar el rostro. Suelen ser más claras que el tono base y esta característica es la que las convierte en grandes aliadas para iluminar la piel.

Mechas balayage: Esta técnica de coloración se caracteriza por crear un efecto degradado que tiene por objetivo evitar contrastes entre el tono de crecimiento que va apareciendo en la zona de la raíz y el trabajo de decoloración.

Reflejos Moca: El caoba o los subtonos rojizos estarán en tendencia este año, así que apostar por ellos en una melena de base castaña será un gran acierto, pues no solo nos ayudará a generar brillo y movimiento en nuestro pelo, sino que también hará que proyectemos una imagen más joven.

Penélope Cruz, una vez más, se consolida como un referente de belleza y una inspiración para motivarnos a probar un cambio de look favorecedor. Ahora ya sabes que el secreto de coloración para un look rejuvenecedor son las mechas babylights.