Los tres vestidos con los que Kate Middleton conquistó los BAFTA con elegancia

Los premios BAFTA no solo celebran lo mejor del cine internacional, así como el británico, sino que también, al igual que sucede con otras premiaciones, es el momento perfecto para que nuestras celebridades favoritas apuesten por looks increíbles con los que se roban la noche. La 79.ª edición de la premiación, realizada el domingo pasado, fue el momento perfecto para que Kate Middleton desfilara una vez más con un atuendo impactante.

En esta Fiesta del Cine, la princesa de Gales apostó por un vestido Gucci que ya había lucido en ocasiones anteriores y un look de melena ondulada con volumen que resaltó su porte y sofisticación.

Su atuendo, inevitablemente, hizo recordar los tres vestidos con los que conquistó los BAFTA con elegancia la premiación en años anteriores.

El vestido verde esmeralda

Durante 2018, una Kate embarazada del príncipe Louis llegó a la alfombra roja de los BAFTA en un diseño de Jenny Packham. El vestido, color verde joya, contaba con un diseño de escote en V que contaba con un detalle de lazo negro con el que la princesa decoró su baby bump de aquel entonces. Kate, fiel a su estilo sobrio, apostó por combinar esta prenda con unos zapatos Prada en color negro, así como un bolso de mano de la firma Mascaró.

Un accesorio que se llevó el protagonismo aquella noche fue su collar de esmeraldas y diamantes que contaba con un colgante elegante que previamente había lucido en 2014.

Kate Middleton, BAFTA 2018. Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images

El vestido de Alexander McQueen

En 2019, la princesa apostó por un diseño en color blanco del diseñador británico Alexander McQueen. Un diseño de corte asimétrico con escote diagonal que contaba con una falda de vuelo y textura de velo a la altura del hombro.

Para esta edición, Kate lució su vestido con un par de Jimmy Choo y un bolso clutch de McQueen. Kate no dejó pasar el momento para sacar a relucir un par de pendientes que anteriormente habían pertenecido a la princesa Diana, donde diamantes con perlas centrales relucían de forma impecable sobre sus oídos.

Kate Middleton, BAFTA 2019. Neil Mockford/FilmMagic

Vestido blanco Alexander McQueen reutilizado

Aunque en esta 79.ª edición, la princesa de Gales apostó por reutilizar un vestido, esta no fue la primera vez en que recurrió a dicha estrategia, pues durante los BAFTA 2023, Kate decidió apostar por un diseño que había llevado previamente en 2018, deslumbrando con su vestido blanco de Alexander McQueen, pero esta vez agregando los accesorios correctos para hacer de esta pieza un atuendo completamente diferente.

En aquella ocasión, Kate decidió apostar por un look bicolor en el que contrastó el blanco con un toque de negro. Kate llegó a la gala con unos guantes largos que se convirtieron en los protagonistas de la noche.

¡Al estilo Bridgerton! Así usan los guantes Lady Di y Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

Como en cada aparición que hace, Kate Middleton ha dejado claro que los premios BAFTA han sido un terreno que la princesa de Gales también ha sabido dominar con gracia y elegancia, especialmente con estos tres vestidos con los que conquistó esta ceremonia tan importante.