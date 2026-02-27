Suscríbete
Realeza

La “carta” que el rey Carlos III podría jugar tras el escándalo de Andrés y que Isabel II casi nunca utilizó

En los momentos más difíciles para la monarquía, la reina Isabel II recurrió a una estrategia que siempre le funcionó y que ahora podría usar el rey Carlos III.

Febrero 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
El menaje del rey Carlos III sobre su diagnóstico de cáncer

La “carta” que el rey Carlos III podría jugar tras el escándalo de Andrés y que Isabel II casi nunca utilizó

Getty Images

El 2025 ha sido uno de los años más complicados para el rey Carlos III, pues en medio de su lucha contra el cáncer, ha tenido que hacer frente a las polémicas causadas por su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor.

A finales de octubre, Carlos III tuvo que quitarle los títulos reales y privilegios al ex príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein, en un intentó por mantener alejada a la institución de los escándalos de su hermano; sin embargo, muchos piensan que no ha sido suficiente.

Te podría interesar: ¿Cómo es la vida del ex príncipe Andrés? Revelan detalles de su vida en Wood Farm bajo vigilancia policiaca

También puedes leer:
Carlos III en su visita a un centro oncológico en Londres
Realeza
La tajante decisión del rey Carlos III sobre su tratamiento contra el cáncer
Octubre 07, 2024
 · 
Emma Duarte
El rey Carlos III
Realeza
La salud del rey Carlos III preocupa de nuevo: anuncian que no asistirá a este importante evento
Octubre 09, 2024
 · 
Emma Duarte

¿Cómo ha afectado el escándalo del ex príncipe Andrés a la Corona inglesa?

La especialista en realeza Roya Nikkhah, declaró para el medio The Sun que la Corona británica está pasando por una de sus etapas más críticas en su historia debido al caso Epstein y su relación con Andrés.

No paran de surgir preguntas sobre quién sabía qué de esta sórdida saga. Los cercanos a Carlos insisten en que padre e hijo (el príncipe William) ‘mantengan un diálogo activo y constante sobre todos los asuntos.’

Pero sus declaraciones escritas... expresar ‘profunda’ y ‘profunda preocupación’ por las víctimas de Epstein, no ha calmado la inquietud”.

Como resultado, Nikkhah cree que ha llegado el momento de que el rey Carlos hable públicamente sobre la amistad de Andrés con Epstein. “Escuchar al monarca en palabras personales, habladas, en lugar de declaraciones palaciegas, corregiría eso”, escribió Nikkhah.

La carta que el rey Carlos III podría utilizar pronto para recuperar el control

El rey Carlos estaría preparado para este anuncio.

Getty Images

La carta que el rey Carlos III podría utilizar pronto para recuperar el control

La experta ha señalado que la reina Isabel II sabía cómo calmar las situaciones más complejas, con un discurso dirigido al pueblo: “era un bálsamo tranquilizador.” Nikkhah explicó: “Era una carta que rara vez jugaba, pero... Sus discursos televisados tranquilizaron a un público alterado.

Un mensaje similar de Carlos, con la aportación de William, reconociendo lo ocurrido, abordando los desafíos que enfrenta la monarquía y diciéndonos que la Familia Real entiende la gravedad de la situación, sería de gran ayuda”.

Por ahora, los planes de Carlos y William respecto a Andrés no están claros, mientras crece la expectativa pública de que la Familia Real ofrezca una postura firme ante el escándalo Epstein y las acusaciones que lo rodean.

Rey Carlos III príncipe Andrés
Melisa Velázquez
Relacionado
El príncipe William exilia al príncipe Andrés
Realeza
El príncipe William está preocupado por la salud mental de su tío Andrés Mountbatten-Windsor
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kate Moss deslumbra con el vestido de escote profundo y silueta entallada en la pasarela de Gucci GW26
Moda
Kate Moss reinventa la sensualidad a los 60+ con el vestido de escote profundo y silueta entallada que rejuvenece con elegancia
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2026-02-27 a la(s) 10.00.29 a.m..png
Belleza
FW26 de Gucci: De Kate Moss a Demi Moore, los cortes de pelo que toda mujer de 50 y 60 debe usar
Febrero 27, 2026
 · 
Karen Luna
Demi Moore y su look negro en Gucci GW26
Moda
Demi Moore y su look negro en Gucci GW26: elegancia, delgadez y nostalgia Y2K
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez