La “carta” que el rey Carlos III podría jugar tras el escándalo de Andrés y que Isabel II casi nunca utilizó

El 2025 ha sido uno de los años más complicados para el rey Carlos III, pues en medio de su lucha contra el cáncer, ha tenido que hacer frente a las polémicas causadas por su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor.

A finales de octubre, Carlos III tuvo que quitarle los títulos reales y privilegios al ex príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein, en un intentó por mantener alejada a la institución de los escándalos de su hermano; sin embargo, muchos piensan que no ha sido suficiente.

Te podría interesar: ¿Cómo es la vida del ex príncipe Andrés? Revelan detalles de su vida en Wood Farm bajo vigilancia policiaca

¿Cómo ha afectado el escándalo del ex príncipe Andrés a la Corona inglesa?

La especialista en realeza Roya Nikkhah, declaró para el medio The Sun que la Corona británica está pasando por una de sus etapas más críticas en su historia debido al caso Epstein y su relación con Andrés.

“No paran de surgir preguntas sobre quién sabía qué de esta sórdida saga. Los cercanos a Carlos insisten en que padre e hijo (el príncipe William) ‘mantengan un diálogo activo y constante sobre todos los asuntos.’

Pero sus declaraciones escritas... expresar ‘profunda’ y ‘profunda preocupación’ por las víctimas de Epstein, no ha calmado la inquietud”.

Como resultado, Nikkhah cree que ha llegado el momento de que el rey Carlos hable públicamente sobre la amistad de Andrés con Epstein. “Escuchar al monarca en palabras personales, habladas, en lugar de declaraciones palaciegas, corregiría eso”, escribió Nikkhah.

El rey Carlos estaría preparado para este anuncio. Getty Images

La carta que el rey Carlos III podría utilizar pronto para recuperar el control

La experta ha señalado que la reina Isabel II sabía cómo calmar las situaciones más complejas, con un discurso dirigido al pueblo: “era un bálsamo tranquilizador.” Nikkhah explicó: “Era una carta que rara vez jugaba, pero... Sus discursos televisados tranquilizaron a un público alterado.

Un mensaje similar de Carlos, con la aportación de William, reconociendo lo ocurrido, abordando los desafíos que enfrenta la monarquía y diciéndonos que la Familia Real entiende la gravedad de la situación, sería de gran ayuda”.

Por ahora, los planes de Carlos y William respecto a Andrés no están claros, mientras crece la expectativa pública de que la Familia Real ofrezca una postura firme ante el escándalo Epstein y las acusaciones que lo rodean.

