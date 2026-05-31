Josephine de Dinamarca confirma que las uñas aguamarina son el manicure más chic del momento

La realeza suele marcar tendencia con sus elecciones de moda, pero esta vez fue un detalle de belleza el que captó todas las miradas. La princesa Josephine de Dinamarca, hija de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, sorprendió recientemente al lucir una llamativa manicura aguamarina, un color fresco y vibrante que ya comienza a posicionarse como una de las apuestas más interesantes de la temporada.

Mientras muchas integrantes de las casas reales europeas suelen inclinarse por esmaltes nude, rosas suaves o acabados transparentes, Josephine demostró que también hay espacio para propuestas más divertidas y juveniles sin perder elegancia. Su elección no pasó desapercibida y rápidamente despertó interés entre los seguidores de la moda y la belleza.

Las uñas aguamarina que conquistaron a los amantes de la belleza

Durante una aparición pública junto a su familia, la joven princesa dejó ver una manicura en tono aguamarina, un azul suave que recuerda al color del mar cristalino. El esmalte aportó un toque de frescura a su look y rompió con la discreción habitual que suele caracterizar a las manicuras reales.

Lo interesante de esta tendencia es que el aguamarina resulta mucho más versátil de lo que parece. Aporta color sin ser excesivamente llamativo y funciona especialmente bien durante los meses de primavera o verano, cuando predominan los estilos relajados.

Si algo dejó claro Josephine de Dinamarca es que los esmaltes coloridos ya no están reservados únicamente para las pasarelas o las celebridades. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

¿Por qué las uñas aguamarina son tendencia en 2026?

Las tendencias de manicure de este año están apostando por tonos que transmiten optimismo, calma y naturalidad. En ese contexto, los colores inspirados en el agua han ganado protagonismo tanto en pasarelas como en redes sociales.

Las uñas aguamarina ayudan a iluminar visualmente la piel de las manos y crean un contraste favorecedor en distintos tonos de piel, además se ven bien en uñas cortas y minimalistas que en diseños más elaborados con efectos brillantes o acabados nacarados.

El manicure de Josephine que podría inspirar el verano

Aunque Josephine de Dinamarca todavía es una de las integrantes más jóvenes de la realeza europea, sus apariciones públicas comienzan a generar conversación por su estilo fresco y contemporáneo. Su reciente apuesta por las uñas aguamarina demuestra que los pequeños detalles también pueden convertirse en una declaración de moda.