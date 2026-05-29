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¿Nuevo escándalo para Harry? Piden que deje su organización en África tras denuncias impactantes

Cuando parecía que Harry se mantenía alejado de las polémicas, una nueva controversia volvió a colocarlo en el centro de la conversación.

Mayo 29, 2026 • 
Karen Luna
El príncipe Harry

¿Nuevo escándalo para Harry? Piden que deje su organización en África tras denuncias impactantes

Getty Images

El príncipe Harry vuelve a estar en medio de una fuerte polémica internacional. Esta vez, el duque de Sussex enfrenta crecientes llamados para abandonar su puesto dentro de African Parks, una organización de conservación en África vinculada a graves denuncias de abusos contra comunidades indígenas en la República del Congo.

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En los últimos días, la presión sobre Harry aumentó después de que Survival International, una organización defensora de los pueblos indígenas, insistiera públicamente en que el royal debería renunciar a la junta directiva de African Parks. ¿La razón? Nuevas acusaciones aseguran que algunos guardabosques relacionados con el grupo habrían cometido actos de violencia, tortura y abuso contra miembros del pueblo Baka.

Las acusaciones que ponen a Prince Harry bajo presión

La controversia no comenzó ahora, desde 2024, African Parks ha estado bajo investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del Parque Nacional Odzala-Kokoua, ubicado en el Congo. Diversos reportes señalaron que guardias financiados por la organización habrían participado en agresiones físicas, tortura y abusos sexuales contra comunidades indígenas locales.

En 2025, una investigación encargada por la propia organización concluyó que efectivamente ocurrieron abusos y African Parks reconoció públicamente que existieron violaciones a los derechos humanos. Después de eso, prometieron implementar reformas, crear mecanismos de denuncia y trabajar con grupos defensores de derechos humanos.

príncipe Harry

príncipe Harry

Getty Images

Sin embargo, Survival International asegura que la situación “no ha cambiado lo suficiente” y que las comunidades Baka continúan enfrentando violencia y restricciones dentro de sus propios territorios. La organización incluso calificó el modelo de conservación de African Parks como “colonialista”.

¿Cuál es el papel de Harry dentro de African Parks?

El príncipe Harry estuvo vinculado durante años como presidente de African Parks y actualmente forma parte de la junta directiva. Aunque hasta ahora no existen acusaciones directas contra él, su cercanía con la organización provocó una ola de críticas en redes sociales y medios internacionales.

La polémica creció todavía más después de que Harry asistiera recientemente a un evento de recaudación de fondos para African Parks en Arizona, donde la organización busca obtener alrededor de mil millones de dólares para expandir sus proyectos de conservación.

Por ahora, representantes del duque de Sussex respondieron remitiéndose a las declaraciones oficiales de African Parks, donde aseguran que están tomando medidas para corregir los problemas detectados.

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Mientras tanto, el debate sigue creciendo y muchos ya se preguntan si este podría convertirse en uno de los escándalos más delicados que Harry ha enfrentado desde que dejó la familia real británica.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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