Ben Affleck y Jennifer Garner preocupan tras aparecer en el hospital con su hija Violet

Ben Affleck y Jennifer Garner volvieron a aparecer juntos públicamente, pero esta vez por una situación que generó preocupación inmediata entre sus seguidores. La expareja de actores fue captada llegando a un centro médico en Los Ángeles junto a su hija mayor, Violet Affleck, de 20 años, quien presentaba dificultades para caminar.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en medios internacionales y redes sociales, despertando dudas sobre el estado de salud de la joven universitaria. Aunque hasta ahora no existe un comunicado oficial sobre lo ocurrido, distintos reportes aseguran que Violet habría sufrido una lesión en el pie.

¿Qué pasó con Violet, la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner?

De acuerdo con fotografías difundidas por Daily Mail y retomadas por varios medios, Violet ingresó al área de urgencias apoyándose tanto en Ben Affleck como en Jennifer Garner. La joven apenas podía caminar y necesitó ayuda para mantener el equilibrio mientras avanzaba hacia el hospital.

Horas después, Violet fue vista saliendo del lugar con muletas y usando una bota ortopédica en uno de sus pies, lo que reforzó la versión de una posible lesión física. Sin embargo, ni sus padres ni representantes de la familia han revelado más detalles sobre su diagnóstico o estado actual.

La situación llamó especialmente la atención porque Violet suele mantener una vida muy discreta pese a ser hija de dos de las figuras más conocidas de Hollywood.

La tranquilidad alrededor de la familia Affleck-Garner se vio interrumpida esta semana después de que Ben y Jennifer fueran captados acompañando a su hija Violet a un centro médico. Getty Images

Ben Affleck y Jennifer Garner demuestran su unión familiar

Aunque Ben Affleck y Jennifer Garner se divorciaron oficialmente en 2018, ambos han dejado claro en distintas ocasiones que mantienen una relación cercana enfocada en la crianza de sus hijos: Violet, Fin y Samuel.

De hecho, esta no es la primera vez que se les ve juntos compartiendo tiempo en familia. Apenas hace unos días, la expareja había sido fotografiada durante una salida casual en Los Ángeles, mostrando la buena relación que han construido tras su separación.

Muchos fans destacaron precisamente eso tras las imágenes del hospital: la manera en la que ambos permanecieron cerca de Violet durante todo momento.

Violet Affleck mantiene perfil bajo lejos de Hollywood

Actualmente, Violet Affleck estudia en Yale University y también ha llamado la atención por su activismo relacionado con temas de salud pública. En los últimos años ha participado en distintas iniciativas y discursos sobre prevención sanitaria.

Por ahora, todo apunta a que la visita al hospital fue una medida preventiva tras la lesión, pero las imágenes bastaron para generar preocupación entre quienes siguen de cerca a la famosa familia Affleck-Garner.

