¿Qué sigue para princesa Elisabeth? La heredera belga sorprende tras terminar Harvard

La vida de la princesa Elisabeth de Belgica acaba de entrar en una nueva etapa. A sus 24 años, la heredera al trono de Bélgica terminó oficialmente su maestría en Políticas Públicas en la prestigiosa Harvard Kennedy School, cerrando así un intenso ciclo académico que también incluyó estudios en Oxford y formación militar en Bélgica.

La princesa Elisabeth concluye una importante etapa académica

La graduación de la princesa comenzó a celebrarse durante las ceremonias oficiales de Harvard University los días 27 y 28 de mayo, donde estuvo acompañada por sus padres, el rey Philippe y la reina Mathilde.

Durante los últimos años, Elisabeth construyó un perfil muy distinto al de otras jóvenes royals europeas. Además de estudiar Historia y Política en University of Oxford, también pasó por la Real Academia Militar de Bélgica, algo que reforzó su imagen como una futura monarca preparada y disciplinada.

Y aunque muchos pensaban que después de Harvard tendría ya un puesto definido dentro de la monarquía, la realidad es un poco diferente.

La heredera belga concluyó oficialmente su maestría y ahora crecen las especulaciones sobre el rol que asumirá dentro de la familia real. Photonews/Photonews via Getty Images

¿Cuáles son los planes de la heredera al trono?

De acuerdo con reportes recientes, la familia real belga le dará tiempo para decidir cuál será su siguiente paso profesional y personal. Eso sí, la princesa comenzará gradualmente a asumir más compromisos oficiales y representación institucional, especialmente ahora que terminó siete años de estudios en el extranjero.

La expectativa alrededor de Elisabeth no es menor, cuando eventualmente ascienda al trono, se convertirá en la primera reina reinante en la historia de Bélgica, un dato que ha hecho que cada uno de sus movimientos sea seguido muy de cerca por la prensa europea.

Una royal moderna que apuesta por la preparación

Algo que ha llamado mucho la atención es el perfil internacional de la princesa. Habla varios idiomas, estudió en Reino Unido y Estados Unidos, y ha mantenido una imagen mucho más discreta que otras figuras jóvenes de la realeza europea.

Además, su paso por Harvard ocurrió en medio de momentos complejos para estudiantes extranjeros en Estados Unidos, situación que incluso llegó a poner en duda temporalmente la continuidad de algunos programas académicos internacionales.

Por ahora, Elisabeth parece enfocada en disfrutar este logro antes de dar el siguiente gran paso, pero todo apunta a que Bélgica ya está viendo cómo se prepara poco a poco su futura reina.