Hot Sale 2026: el mejor momento para consentirte con el café, diseño y experiencias de Nespresso

El ritmo de la mañana comienza desde el primer sorbo. Y pocas cosas se sienten tan bien como arrancar el día con un café Nespresso, pensado para quienes disfrutamos vivir bonito, porque además de que sus variedades están inspiradas en el tueste italiano, están hechos bajo una propuesta que mezcla diseño, tecnología y sabor.

Parte del encanto de Nespresso incluye elegir nuestras cápsulas favoritas, descubrir nuevas intensidades según el mood del día y transformar cualquier rincón de la casa en un pequeño coffee spot con estilo propio; porque el café dejó de ser únicamente una bebida y hoy también forma parte de nuestros rituales cotidianos, lo cual sin duda hace la rutina mucho más disfrutable.

Por eso, el Hot Sale 2026 es el momento ideal para renovar la cafetera, descubrir nuevas cápsulas o invertir en ese detalle sofisticado que también funciona perfecto como regalo, porque un buen café sigue siendo uno de los lujos más accesibles y disfrutables del día a día.

Las promociones de Nespresso que debes aprovechar

Del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, o hasta agotar existencias, Nespresso tendrá promociones especiales en café, cafeteras y accesorios a través de sus boutiques, sitio web y App Nespresso.

Entre las más atractivas destaca el descuento de hasta 30% OFF en compras mínimas de $1,500 MXN en cafés participantes. Para obtenerlo, debes utilizar el código promocional “CAFEHOT30”. Sin duda esta es una gran oportunidad para surtirte de cápsulas y experimentar distintos perfiles de sabor según cada momento del día.

Además, quienes buscan llevar la experiencia cafetera al siguiente nivel podrán obtener una cafetera Vertuo Pop de regalo al comprar 300 cápsulas participantes. La promoción estará disponible en colores Candy Pink y Spicy Red, dos tonos vibrantes y modernos que además funcionan como un acento decorativo dentro de cualquier cocina o coffee station.

La máquina Vertuo Pop se ha convertido en una de las favoritas por su diseño compacto, contemporáneo y funcional. Así que si además de amar el café valoras los objetos con estética impecable dentro de casa, este definitivamente es tu momento para consentirte.

Además, como parte de las dinámicas especiales de Hot Sale 2026, Nespresso también ofrecerá beneficios adicionales para quienes compren mayores cantidades de café:

30 cápsulas de regalo al comprar 100 cápsulas

60 cápsulas de regalo al comprar 180 cápsulas

Y si algo sabemos las amantes del café, es que nunca sobran las cápsulas favoritas. Porque hoy el café no sólo se sirve en una taza; en realidad, es toda una experiencia ligada al bienestar, al diseño y al placer de disfrutar los pequeños momentos.

Amamos el café, amamos Nespresso y ¡amamos que llegue al Hot Sale!