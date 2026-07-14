El nieto de la princesa Margarita propuso matrimonio con un anillo de más de $23,000 y esto es todo lo que sabemos de la misteriosa joya

Cuando se trata de compromisos reales, lo habitual es que las miradas se dirijan a impresionantes diamantes o joyas de gran valor. Sin embargo, Samuel Chatto, nieto de la princesa Margarita, decidió romper con esa tradición de una forma muy especial.

El artista y ceramista anunció su compromiso con Eleanor Ekserdjian a través de una publicación en Instagram, donde compartió varias fotografías del emotivo momento. Pero, además de la feliz noticia, hubo un detalle que acaparó toda la atención: el anillo de compromiso no está elaborado con piedras preciosas, sino que fue hecho por él mismo en porcelana.

Así es el anillo de compromiso del nieto de la princesa Margarita

En el mensaje con el que confirmó su compromiso, Samuel Chatto explicó que pidió matrimonio con “un anillo de porcelana que hice yo mismo”, un detalle que refleja tanto su profesión como el significado personal que quiso darle a la propuesta.

En las imágenes compartidas por la pareja puede apreciarse una pieza de color claro, con un acabado artesanal y un diseño minimalista. A diferencia de los tradicionales anillos de compromiso de la realeza británica, esta joya no incorpora diamantes ni otras gemas preciosas visibles, lo que la convierte en una elección completamente fuera de lo convencional.

Una joya que refleja la profesión de Samuel Chatto

La elección del material no fue casualidad, pues Samuel Chatto se ha dedicado durante años a la cerámica y ha desarrollado su carrera como artista, una pasión que comparte con su prometida, Eleanor Ekserdjian, quien también trabaja en el ámbito artístico. Ambos se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Edimburgo y mantienen una relación desde hace varios años.

Precisamente por ese vínculo con el arte, el nieto de la princesa Margarita decidió crear personalmente el anillo, convirtiéndolo en una pieza única con un fuerte valor sentimental.

Una propuesta que rompe con la tradición de la realeza

Los anillos de compromiso de la familia real británica suelen estar asociados con piedras preciosas icónicas, como el famoso zafiro que perteneció a la princesa Diana y que hoy luce la princesa de Gales. En contraste, Samuel Chatto apostó por una joya completamente distinta, demostrando que el significado de una propuesta puede estar en la historia que hay detrás de la pieza y no necesariamente en su valor económico.

Tras el anuncio, Buckingham Palace confirmó el compromiso y señaló que el rey Carlos III está “muy feliz por ambos”, además de informar que la boda está prevista para la próxima primavera.

Con este gesto, Samuel Chatto no solo sorprendió a los seguidores de la realeza, sino que también dejó claro que las nuevas generaciones de la familia real están dispuestas a escribir sus propias tradiciones, incluso cuando se trata de una de las joyas más importantes de sus vidas.