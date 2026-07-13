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La princesa Charlotte y Kate Middleton sorprenden en Wimbledon con el mismo peinado

Con este look coordinado, madre e hija volvieron a protagonizar uno de los momentos más comentados del torneo.

Julio 12, 2026 • 
Karen Luna
Celebrities Attend The Championships Wimbledon 2026 - Day 14

La princesa Charlotte y Kate Middleton sorprenden en Wimbledon con el mismo peinado.

Getty Images

La presencia de Kate Middleton y la princesa Charlotte en Wimbledon volvió a convertirse en uno de los momentos más comentados del torneo. Además de compartir sonrisas desde el palco real, madre e hija llamaron la atención por un detalle de belleza que no pasó desapercibido: ambas llevaron un elegante peinado de sirena, una elección que confirmó la complicidad que existe entre las dos y que ya inspira las tendencias del verano.

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La princesa de Gales asistió al tradicional campeonato acompañada por la princesa Charlotte, quien, una vez más, demostró que su estilo guarda muchas similitudes con el de su mamá. Aunque cada una adaptó el peinado a su edad, el resultado fue muy parecido y destacó por su acabado natural y sofisticado.

El peinado de la princesa Charlotte y Kate Middleton que conquistó Wimbledon

El llamado cabello de sirena se caracteriza por una melena suelta, con ondas suaves y bien definidas que aportan movimiento sin perder elegancia. Es un estilo que luce fresco, brillante y con un efecto muy natural, razón por la que se ha convertido en uno de los favoritos durante los meses más cálidos.

Durante su aparición en Wimbledon, tanto Kate Middleton como la princesa Charlotte llevaron este acabado con la raya al centro, dejando que las ondas enmarcaran el rostro. El parecido entre ambas fue evidente y rápidamente captó la atención de quienes siguen de cerca cada uno de sus looks.

Day Fourteen: The Championships - Wimbledon 2026

La aparición de Kate Middleton y la princesa Charlotte en Wimbledon demuestra que los estilos sencillos, bien ejecutados y con un acabado natural siguen marcando pauta.

Getty Images

No es la primera vez que Charlotte refleja algunos de los detalles de estilo de su madre. En distintas apariciones públicas, la joven integrante de la familia real británica ha llevado peinados clásicos y discretos que mantienen la esencia elegante que caracteriza a la princesa de Gales.

Por qué el cabello de sirena sigue siendo una tendencia

El éxito del peinado de sirena radica en su versatilidad. Puede adaptarse a diferentes largos de melena y funciona tanto para eventos formales como para ocasiones más relajadas. Además, consigue un efecto pulido sin verse rígido, una combinación que muchas celebridades han adoptado en los últimos meses.

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La aparición de Kate Middleton y la princesa Charlotte en Wimbledon demuestra que los estilos sencillos, bien ejecutados y con un acabado natural siguen marcando pauta. Más allá de la moda, ambas dejaron claro que la elegancia también puede encontrarse en los pequeños detalles.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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