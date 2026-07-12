Hailey Bieber muestra que el long bob sigue siendo el corte más elegante y fácil de peinar

Hay cortes de cabello que logran mantenerse vigentes temporada tras temporada y esto pasa con el long bob, una cabellera a la altura de los hombros que Hailey Bieber ha vuelto a poner en el centro de la conversación.

La modelo es conocida por marcar tendencia tanto en moda como en belleza, la fundadora de Rhode apostó por un long bob de líneas limpias, puntas ligeramente texturizadas y un acabado brillante que da movimiento sin perder lo estético. El resultado es un corte que se adapta fácilmente al día a día.

¿Por qué el long bob sigue siendo tendencia?

A diferencia del bob clásico, el long bob también conocido como lob se caracteriza por su longitud, que suele llegar entre la mandíbula y los hombros. Esta versión ofrece mayor versatilidad al momento de peinarlo, ya que puede llevarse completamente liso, con ondas suaves o con un acabado natural que resalte la textura del cabello.

Precisamente esa facilidad para transformarse según la ocasión ha convertido al long bob en un corte atemporal que favorece distintos tipos de rostro y prácticamente cualquier textura de cabello.

El long bob de Hailey Bieber

La versión que luce Hailey Bieber destaca por tener un acabado limpio y pulido que transmite elegancia sin esfuerzo. En lugar de apostar por capas muy marcadas, el corte mantiene una estructura uniforme que aporta densidad visual y hace que el cabello luzca más sano y abundante.

Otro de sus grandes atractivos es el mantenimiento. Al conservar parte del largo, permite espaciar las visitas al salón y facilita el peinado diario, convirtiéndose en una excelente opción para quienes desean renovar su imagen sin comprometer demasiado tiempo frente al espejo.

¿A quién favorece el long bob?

Una de las mayores virtudes de este corte es su capacidad para adaptarse a diferentes facciones. En rostros redondos ayuda a estilizar visualmente el contorno, mientras que en rostros ovalados y alargados aporta equilibrio y movimiento.

También resulta ideal para quienes tienen el cabello fino, ya que crea la sensación de mayor volumen, y para quienes buscan un cambio elegante sin optar por un corte demasiado corto.

Cómo peinar un long bob para lograr un acabado elegante

Para un estilo minimalista, basta con alisarlo ligeramente y aplicar un sérum que potencie el brillo natural. Si se busca un efecto más relajado, unas ondas suaves creadas con una tenaza de diámetro amplio aportarán movimiento.

Se recomienda acompañar este corte con una raya al centro o ligeramente lateral, dependiendo de la forma del rostro, así como utilizar productos ligeros que mantengan la textura natural del cabello.